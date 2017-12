Discutió con su pareja y luego la prendió fuego

Una joven se encuentra en grave estado tras haber sido prendida fuego por su pareja tras una discusión en el partido bonaerense de Berazategui, donde resultó detenido el presunto agresor por personal de la Policía de la Provincia.



Fuentes policiales informaron que la chica, identificada como Mónica Garnica Luján, de 25 años, tiene más del 50 por ciento del cuerpo quemado.



El hecho se produjo el domingo pasado al mediodía en una vivienda situada en las calles 116 y 24 de la localidad homónima.



Todo comenzó cuando Garnica Luján se encontraba junto a su pareja, identificada como Ángel Saracho, de 25 años y con quien tenía tres hijos de entre 2 y 7 años, los cuales en ese momento no estaban en la casa, y por motivos que se desconocen, se inició una discusión.



Todo terminó cuando Saracho le prendió fuego sus prendas de vestir, lo que generó que ella se prendiera fuego y tuviera que ser trasladada de urgencia al hospital Evita Pueblo, cuyos médicos determinaron que tenía la mitad de su cuerpo quemado.



La joven, de nacionalidad boliviana, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, en el pecho los brazos y las piernas, por lo que esta mañana fue derivada al Instituto del Quemado de Capital Federal, donde quedó internada en coma inducido.



En tanto, Saracho recibió atenciones primarias porque también resultó quemado levemente y una vez que le dieron el alta fue aprehendido por efectivos de la comisaría Berazategui 1ra. y quedó imputado por el delito de "homicidio calificado por la relación de pareja en grado de tentativa".



De acuerdo al relato de los familiares de la víctima, ella ya lo había denunciado anteriormente por agresiones, pero él "la amenazó para que las retirara porque en 2018 iba a estudiar para ser policía".



Saracho, al ser detenido, relató a los policías que él solo prendió fuego prendas de vestir de ella que estaban en el piso y la víctima resultó quemada cuando intentaba apagar las llamas.



Sin embargo, Garnica Luján llegó as comentar cuando era trasladada al hospital que su pareja la roció con alcohol ty la prendió fuego.



Saracho se negó a declarar ante la fiscal de la causa, Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 descentralizada en Berazategui, Departamento Judicial Quilmes.



Los uniformados no hallaron ningún elemento de combustión en la casa, pero sospechan que el presunto agresor lo pudo haber descartado antes de su detención.



Trascendió que la joven vende especias en Quilmes y estudia para instrumentista en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela.



De acuerdo a lo señalado por familiares de Mónica, ella "era común que apareciera con moretones y siempre pedía ayuda o gritaba por los golpes que le propinaba e incluso él le llegó a romper cuatro teléfonos celulares".