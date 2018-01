Dicen que el abogado mendocino acusado salió a defender a su hermana

El padre del abogado mendocino imputado por la golpiza que casi le cuesta la vida a un joven cordobés de 19 años el domingo, en la localidad uruguaya de Punta del Este, aseguró que su hijo actuó en defensa de su hermana, que fue "manoseada" por la víctima en el boliche donde todos estaban.





El hombre dijo que su hijo no es violento y deslizó que las 30 fracturas de las que se recupera, en un sanatorio privado, Tomás Lacase podrían haber sido provocadas por gente que se tropezó con él cuando estaba caído en el piso.





Edgardo Alcanoni, padre de Bernardo –el acusado de 29 años y oriundo San Rafael–, afirmó en diálogo con TN que todo comenzó cuando un grupo de cordobeses, entre los que estaba la víctima, "lo golpean por detrás al novio de mi hija" y mientras su yerno respondía la agresión "peleándose con estos chicos", la joven "recibió un manotazo y se puso gritar desesperadamente pidiendo auxilio".





"Mi hijo con su novia se estaban yendo en otra dirección, pero cuando escuchan los gritos de mi hija, él lo que hizo fue ir en socorro de su hermana. A partir de ahí se desprende todo lo que ha ocurrido: la caída del chico, las fracturas que tiene", dijo Alcanoni.





Además, desmintió que Bernardo actuara con un grupo de mendocinos y menos aún de una patota, sino que todo comenzó con su yerno respondiendo a la agresión de "tres o cinco personas", a quien luego se agregó su hijo.





No obstante, aseguró: "No se pudo determinar aún si mi hijo le pegó" y que si lo hubiera hecho "no tendría las manos y la ropa impecables como las tiene", al tiempo que aseguró que "puede no haber sido una golpiza".





"Si no fue una golpiza, yo quiero que se determine qué fue. Puede haber habido... había mucha gente involucrada, manotazos, la pelea que se inicia... había gente que se tropezaba con Tomás, que estaba en el piso. No sé si lo habrán pisado, pero evidentemente con una persona en el piso pueden ocurrir un montón de cosas", agregó.





Sin embargo, el padre del acusado reconoció que tanto su hijo como su yerno no tienen más lesiones que "unos rasguños", al tiempo que apuntó a desplazar parte de la responsabilidad a la víctima, aduciendo: "Lamentablemente, estaba en un estado bastante eufórico".





Alcanoni explicó que la familia del muchacho permanecerá en Uruguay "hasta que se resuelva el tema", aunque Bernardo haya sido excarcelado y no tenga prohibición de salir del país. El abogado, quien vive en Buenos Aires, fue imputado por lesiones graves.





El estado de la víctima

El tío del cordobés Lacase, Julián Baldunciel, dijo a radio La Red que su sobrino Tomás "está mejor, dentro de este cuadro gravísimo. Está mejor y ya respira por sus propios medios, no existiendo ya riesgo para su vida".





"De lo que había a esto, es un avance gigantesco. No obstante, es un chico de 19 años que está en terapia intensiva un 24 de enero, sin saber cuáles son las secuelas que le pueden quedar", contó Baldunciel quien reiteró la versión exactamente contrapuesta a la de Alcanoni.





"Ellos estaban adentro del boliche Ramsés, este señor parece que pasó y le pegó un cachetazo. Tomás les dijo a sus amigos nos vamos de acá, pero cuando salieron y frente a la comisaría, le pegó de atrás. Tomás se cayó, se golpeó muy fuerte la cabeza y ahí empezaron las patadas, los pisotones de él y no sabemos si otros más", dijo.