Detuvieron a un pedófilo con la misma trampa con la que engañaba a sus víctimas

Un pedófilo de 48 años, que estaba prófugo desde abril, fue detenido en la localidad bonaerense de Berazategui, luego que la Justicia creara un perfil falso de Facebook para atraparlo, lo mismo que él había hecho con una adolescente de 14 a la que engañó usando la misma red social, y tras pactar una cita la abusó sexualmente durante tres días.



El hecho comenzó en enero de este año, cuando el imputado, con un perfil trucho, se hizo pasar por un adolescente y comenzó a chatear con la víctima.



Las conversaciones, que se prolongaron durante tres meses, fueron subiendo de tono y el sujeto pedía fotos de contenía sexual a la joven, que en todo momento desconocía la maniobra.



Hasta que en el mes de abril acordaron una cita y se encontraron en el partido bonaerense de Avellaneda.



La adolescente quedó sorprendida por la edad del hombre, que un día antes de verse le advirtió que era mayor de lo que había dicho en un principio, aunque nunca le dijo su verdadera edad.



A pesar de eso, la joven, que para ese momento atravesaba un situación de vulnerabilidad y ya le había contado toda su historia, aceptó pasear con él.



Luego de dar unas vueltas, estuvo de acuerdo en "conocer a su familia" y fueron hasta una casa en la localidad de Dock Sud, que resultó estar deshabitada.



Desde ese momento comenzó el calvario. Cuando se hizo de noche, la chica se quiso ir pero el hombre se lo negó. Incluso, le quitó su celular.



Así la mantuvo secuestrada durante tres días, en los que la obligó a tener sexo.



Afortunadamente, ella le había pasado a una amiga el teléfono del supuesto joven con el que tendría la cita. Cuando pasaban las horas y no aparecía, su familia hizo la denuncia y ese número de teléfono permitió que la Policía llegara hasta el domicilio de Dock Sud.



En ese momento, la joven no se animó a decirle a los agentes lo que había pasado y el sujeto quedó imputado en una causa penal, pero la Justicia entendió que no había motivos para que quede detenido.



Unos días más tarde, la joven recibió contención psicológica por parte de la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Quilmes y, en ese contexto, se animó a contar el infierno que había sufrido.



Pero para ese momento ya era tarde, porque el abusador se había fugado y todo parecía indicar que había cruzado la frontera con destino a Paraguay. Cuando se ordenó su captura, ya había escapado.



Cuando todo parecía indicar que el caso quedaría impune, el prófugo cometió un grave error que lo pudo bajo la órbita de los investigadores: con el mismo número de teléfono que había creado el primer perfil falso de Facebook, abrió una nueva cuenta trucha haciéndose pasar, otra vez, por un adolescente.



Fue entonces que la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, utilizó la figura del "agente revelador".



"Instruimos a un funcionario policial que creó un perfil en Facebook de una menor de 14 años, por medio del cual tomamos contacto con el prófugo. Después de 15 días de intercambiar mensajes, se acordó una cita en Berazategui y, de esa manera, logramos encontrarlo", explicó Ichazo al Diario Popular.



Tras el operativo, que se llevó a cabo en la esquina de las calles 14 y Lisandro de la Torre, el pedófilo quedó detenido por el delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante" seguido de "Privación ilegítima de la libertad agravada" y "Grooming".



Colaboraron en la detención la secretaría Temática en delitos de Cibercrimen a cargo del doctor Rafael García y la Jefatura Distrital de Berazategui.