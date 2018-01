Detuvieron a un hombre acusado de abusar varias veces de su hija

La investigación por un grave caso de abuso sexual en Junín tuvo avances en la jornada de ayer, con la detención del sospechoso. Se trata de un hombre que fue denunciado por su hija, quien lo acusa de violarla en reiteradas oportunidades. La víctima, años anteriores, ya había sido vejadas por sus hermanos, quienes están presos.



Los pesquisas de Junín desde hace un par de semanas se encontraban movilizados y en intensas tareas para dar con un sujetos –se reserva su identidad para preservar a la víctima–, luego de que una joven de 18 años se presentara en la comisaría a denunciar que su padre la venía abusando desde hace mucho tiempo. Los ataques sexuales eran en la casa en donde viven, una finca ubicada en calle Olivera, del distrito Los Otoyanes, como así también en la vía pública.



Las declaraciones de la chica no dejaban de sorprender a los investigadores, y más aún cuando les confesó que sus hermanos también la habían sometido un tiempo antes.



Tras la denuncia y las primeras medidas dispuestas, se ordenó la detención del acusado. El hombre, al parecer tomó conocimiento de que iba a ser buscado y escapó de su domicilio.



Alrededor de 15 días fue buscado, hasta que un dato permitió llegar a la policía a una finca de Rivadavia, en donde el sindicado se escondía en una pieza. El lugar está en la localidad La Central, en un sitio bastante retirado, según comentaron algunos pesquisas.



Finalmente, efectivos de la Unidad Investigativa de Junín lograron atrapar al padre de la víctima, e inmediatamente quedó detenido. El hombre fue puesto a disposición de la fiscal Valeria Bottini, quien lo imputará por abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, agravado por el vinculo. Luego de la acusación formal, pasará al penal.



Atacada por los hermanos

Los últimos años de esta joven han sido un tormento. Es que no solamente era abusada por su padre, si no que mientras era menor de edad también fue vejada por tres hermanos mayores.



Estos hechos tuvieron su denuncia y sus respectivas investigaciones, que derivaron en el arresto de los tres individuos en agosto del año pasado. Las pruebas contra ellos eran importantes, por lo cual terminaron en la cárcel, a la espera del juicio.