Detuvieron por segunda vez al sospechoso del homicidio de Sebastián Prado

Jonathan Morales, el principal sospechoso del homicidio del médico Sebastián Prado, fue capturado por segunda vez y será acusado de nuevo por el crimen ocurrido el viernes 6 de septiembre de 2013, en Capital.



Fue en Corralitos, Guaymallén, luego de una declaración espontánea que realizó Ezequiel Orozco, detenido e imputado por la muerte del artista José Federico Álvarez, asesinado en su finca de Guaymallén el viernes 5 de enero, a quien le robaron su auto y luego fue encontrado quemado.



Orozco, de 24 años y quien no tenía antecedentes, contó ante la fiscal de Homicidios Claudia Ríos que luego de tener problemas con Álvarez, quien era su patrón en la Finca Los Pájaros, quería robarle algunas pertenencias e irse.



Esa charla la tuvo con un "transa", quien lo ayudaría a cometer el hecho. Luego lo identificó como Jonathan Morales, y contó que este le dijo que si las cosas se "complicaban", había que matar al hombre o a quien fuese para no dejar testigos del hecho.



Entre esos consejos, según Orozco, Morales se jactó de ser el autor del homicidio del médico Sebastián Prado, y que había logrado "zafar" de quedar preso.



Se trata del crimen ocurrido en septiembre de 2013, en el callejón López de Gomara, a pocos metros de calle Perú, en el límite entre la Cuarta y Sexta Sección, de Mendoza capital, por el cual Morales fue detenido por el fiscal Daniel Carniello, pero a los pocos días fue liberado.



Su coartada fue su jefe. El acusado trabajaba en un resto-bar de calle Colón, en Capital, y su patrón se encargó de decir que el viernes que fue asesinado Prado, el acusado trabajó en la cocina.



Como las pruebas en su contra eran muy débiles, Carniello no tuvo otra opción que liberarlo, aunque mantuvo su imputación por homicidio.