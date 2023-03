Detuvieron en Luján a Omar El Tanga Gómez, presunto asesino de Matías Quiroga

Omar El Tanga Gómez y su cómplice Néstor Funes, acusados de haber participado en el asalto del blindado en el estacionamiento de Carrefour de Godoy Cruz y el asesinato de Matías Quiroga ocurrido el 9 de marzo, fueron capturados este jueves el barrio Jardín Agrelo, Luján.

Junto a ellos también fue detenida la novia de Funes, Eugenia Morales, quien según la información de la policía les dio asilo a ambos en su casa desde el día del crimen. En el mismo procedimiento secuestraron dos armas de fuego, celulares y un pasamontañas.

Los sospechosos estaban escondidos en una casa cercana a una zona que ya había sido allanada poco tiempo después del crimen de Matías Quiroga (21). No obstante, los movimientos de Inteligencia Criminal en el barrio llamaron la atención, por lo que Gómez y Funes se refugiaron en otro lugar hasta que terminara el operativo.

Otros dos hombres quedaron detenidos desde el día del frustrado asalto al camión de caudales: las heridas propinadas por la defensa de los custodios del blindado les impidieron el escape. Son Orlando Luis Cabral y Nelson Funes, hermano mellizo del ahora detenido, quienes quedaron presos en Almafuerte.

El Tanga Gómez y su cómplice -cuyo hermano mellizo también quedó detenido por su participación en el atraco- serán llevados a Almafuerte, donde serás aislados en un pabellón de máxima seguridad, según adelantaron a este portal autoridades penitenciarias.

Lo comprometió una huella

La Justicia determinó la participación clave del Tanga Gómez en la escena del crimen a través del hallazgo de una huella dactilar en la camioneta que usaron para el asalto al blindado.

La única huella fue la única que reconoció el sistema Afis, por lo que para los investigadores no está claro cuántos hombres participaron en el hecho.

Gómez tenía una condena por robo agravado y por homicidio en grado de tentativa que terminaba en 2012. En noviembre pasado, al llevar la mitad de su condena, el Juez de Ejecución le otorgó el beneficio de salidas transitorias. En diciembre fue trasladado a la Colonia penal Gustavo André, de Lavalle y el 21 de enero salió y no regresó.

Un penitenciario de la Colonia de Lavalle quedó involucrado luego de encontrar en el estacionamiento del hipermercado un arma 9 milímetros con el cargador de su arma reglamentaria.

El hombre fue suspendido pero no imputado, ya que por ahora no está comprobada su participación en el hecho.

Coletazo político

Tras el crimen de Matías Quiroga su padre, Osvaldo, salió de ronda mediática para reclamar por el esclarecimiento de su hijo, aunque nunca criticó al gobierno por su accionar. Pero en los últimos días apuntó su mira contra un funcionario del ministerio de Seguridad: Roberto Álvarez, a cargo de Inteligencia Criminal.

Quiroga dijo a Diario UNO que en la investigación del asesinato de su hijo había fallado, precisamente, la inteligencia criminal. Pocas horas después Álvarez dejó el cargo aduciendo razones personales.

No obstante, el ministerio remarcó una y otra vez que la salida de Álvarez no se debe a un reclamo específico por un caso en particular, a sabiendas de que el Gobierno quiere evitar a toda costa que un eventual cambio de ministros del área siga el pulso de los reclamos por seguridad.

Esta mañana, enterado de la detención de Gómez y su cómplice, Quiroga manifestó satisfacción en distintos medios de prensa.

Embed Omar El Tanga Gómez está sindicado como el presunto asesino de Matías Quiroga, aunque la Justicia aún no determina con claridad si fue él el que disparó.

Embed Néstor Funes estaba con El Tanga escondido en Luján.

Embed Junto a El Tanga y Funes fueron detenidos dos menores.

Embed La foto que difundió la policía cuando El Tanga estaba prófugo.

Embed El fiscal Daniel Carniello, un hombre clave en la investigación que derivó en la detención de El Tanga.

Embed En el intento de asalto al blindado participaron varias personas encapuchadas.

Embed Osvaldo Quiroga, padre de Matías, salió de ronda en los medios para pedir mayor seguridad tras la muetre de su hijo.

Embed La primera de las marchas de Quiroga tuvo gran éxito de convocatoria.

Embed Una huella en una camioneta complicó a El Tanga Gómez.

Embed En la escena del crimen se encontraron armas y proyectiles.

Embed Una de las marchas organizadas por Osvaldo Quiroga, quien nunca criticó al gobierno.