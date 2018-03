Detuvieron a dos hombres por el homicidio de la empresaria Norma Carleti

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos del crimen de la empresaria Norma Carleti, quien fue asesinada de más de 52 puñaladas en su casa de Tunuyán en la madrugada del lunes.



El jefe de la Policía, Roberto Munives, indicó que durante la madrugada capturaron a dos hombres que tienen vinculación con el primer detenido, un joven de unos 22 años.



Munives sostuvo que estos sospechosos son personas jóvenes y que se les secuestraron elementos, como calzado y ropa que deberá ser sometido a análisis para determinar si estuvieron en la escena del crimen o no.



El fiscal Adrián Frick dijo que uno de los implicados estaba con prisión domiciliaria y tenía una tobillera colocada, pero que no tenía geolocalización, por lo que la alarma se activó cuando salió de su casa, pero no sabían dónde estaba.



Finalmente, con imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la casa de Norma Carleti, detectaron que el sospechoso estuvo en la zona la noche del crimen. Además, el fiscal señaló que hay otros elementos que lo vinculan como partícipe.



Hasta el momento, los investigadores creen que fueron tres hombres quienes entraron a la casa de la empresaria. Según Frick lo hicieron tras escalar una pared y violentar una puerta lateral de la casa, por donde ingresaron.



El crimen se concretó en el living de la casa. Para matarla usaron diferentes cuchillos, y fue el certero corte de una vena lo que provocó que la mujer se desangrara y muriera. Frick indicó que luego de esa herida mortal, los autores siguieron apuñalándola.



Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis. Si bien no se llevaron ningún elemento de valor, a pesar de estar al alcance de la mano, podría ser que fueron por un botín mayor que no lograron llevarse. Pero también se investiga si fue un crimen por encargo o una venganza.



Norma Carleti, de 61 años, es hija de Ítalo Carleti y Cesira Ferrari. Tenía negocios inmobiliarios en el Valle de Uco y era parte del directorio de la empresa Carleti SA, el mayor exportador de cerezas del país. Ítalo, hijo del fundador del clan, se suicidó en agosto de 2009.



En la madrugada del lunes vecinos de Norma llamaron a la Policía al escuchar los gritos de la mujer en su casa de calle República de Siria, de Tunuyán, en pleno centro, a media cuadra de la Municipalidad.



Incluso se conoció un audio donde una mujer decía que Norma estaba en su casa con unos hombres que la amenazaban y que ya había llamado tres veces a la Policía, pero el móvil aún no llegaba.



Los autores del crimen tuvieron un enzañamiento particular con la mujer, debido a que la apuñalaron incluso hasta después de muerta. El Cuerpo Médico Forense contó hasta 52 puñaladas.



Cuando la Policía llegó al lugar, los hombres escaparon en un Fiat 600 y lograron burlar a la Policía hasta que los perdieron de vista. El auto fue encontrado más tarde abandonado y quemado en una finca de La Puntilla, en Luján.



Incluso, llamó la atención a los investigadores, que no se llevaron elementos de valor de la casa de Carleti, donde había una importante suma de dinero.