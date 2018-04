El jefe de seguridad de una cadena de supermercado fue detenido en Las Heras debido a que denuncias que su ex esposa le hizo por violencia de género en el 2016.



Se trata de un hombre de 48 años quien fue capturado en calle Independencia y Acceso Norte, de Las Heras, alrededor de las 10.30 de este lunes.



Fue en un control vial, donde los efectivos que verificaron su identidad detectaron que tenía dos citaciones de la Justicia a las que nunca había ido, por lo que pesaba sobre él un pedido de captura.



El hombre, quien es el encargado de la seguridad de toda una cadena de supermercados en Mendoza, reconoció que sabía sobre esa situación, pero que había decidido no presentarse.



Los hechos por los que fue denunciado ocurrieron en 2016, cuando tuvo un problema con su ex esposa y esta lo denunció por lo ocurrido.