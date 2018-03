El hijo del productor artístico Gerardo Sofovich fue detenido el jueves por la tarde en un hotel alojamiento del barrio porteño de Belgrano tras la denuncia de una mujer que dijo haber sido golpeada por él y obligada a consumir drogas, mientras que por la noche fue liberado.



Según confirmaron fuentes policiales, la detención de Gustavo Sofovich, de 51 años, ocurrió este jueves, pasado el mediodía, en un hotel alojamiento ubicado en Palpa al 2400, de Belgrano, aunque por la noche fue puesto en libertad y abandonó la Comisaría 33º de la Policía de la Ciudad.



La mujer, de 30 años, llamó al 911 para hacer la denuncia, y aseguró que Sofovich la agredió físicamente y que la obligó a consumir estupefacientes en el lugar, pero los efectivos policiales que concurrieron al hotel no habrían encontrado drogas hasta el momento.



Por lo tanto, la División Perros, este viernes por la tarde concurrió al lugar para realizar el registro con los canes para tratar de determinar la presencia de drogas en la habitación.



Según las fuentes, tras la denuncia, los efectivos se entrevistaron con la mujer, que se mostraba alterada y hostil hacia el personal policial.



Sofovich fue llevado detenido a la comisaría 33° de la Policía de la Ciudad, a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correcional N° 63, y la causa en principio fue caratulada como "lesiones".



El juzgado ordenó hacer todas las diligencias procesales pertinentes y análisis de sangre y de orina y por la noche decidió dejar en libertad al acusado sin esperar esos resultados.



Antes de quedar a disposición del juzgado que quedó a cargo de la causa, los efectivos que participaron del operativo consultaron al fiscal Carlos Vasser, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N° 21, quien dispuso no dar lugar al inicio de una investigación por el delito de flagrancia.



Los efectivos también se comunicaron con el Juzgado Federal N° 7 desde donde se dispuso no tomar intervención al no encontrar sustancias estupefacientes.