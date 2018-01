Detenidos e imputados por dos crímenes en una villa de Las Heras

La villa Covirpol de Las Heras ha estado convulsionada en los últimos días por dos crímenes cometidos con pocas horas de diferencia. Si bien las causas no tienen relación entre sí, los investigadores avanzan a paso firme. Hay detenidos e imputados.



Un tiro en la cabeza

Javier Carnevalini (26) fue asesinado el lunes por la tarde, a orillas del zanjón Morales, del mencionado asentamiento. Diferencias personales llevaron a que unos sujetos lo atacaran y le pegaran un balazo en la cabeza cuando lo encontraron en la calle. La víctima –tenía antecedentes y había estado en la cárcel– murió en el hospital Carrillo.



Minutos después del hecho, la policía arribó hasta la villa Covirpol y comenzó a tomar testimonios. Inclusive alcanzaron a perseguir a unos sospechosos, pero no pudieron capturarlos. Horas después fue aprehendido un joven en el barrio, pero que no tiene relación con la investigación.



Más allá de esto, los asesinos estaban identificados y eran buscados. Se trata de los hermanos Vessellucci y uno de ellos fue de tenido ayer, mientras pasaba caminando por la Comisaría 16.



Marcos (18), alias Pailín, fue arrestado y anoche fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ahora el trabajo está centrado en dar con su hermano, aunque no descartan la participación de más personas.



Crimen brutal

Apenas horas después de la muerte de Carnevalini, otra vez la villa Covirpol fue escenario de un episodio de sangre. Héctor Navarrete (40) fue asesinado en la madrugada del martes. Recibió 10 puñaladas y golpes en todo el cuerpo. Lo tiraron a un pozo séptico y le arrojaron ácido muriático.



La pesquisa aquí también tuvo avances y Juan Carlos Vidal (35) y Sandra Garro (51) fueron capturados. La reconstrucción dice que los involucrados estaban tomando bebidas alcohólicas y que la víctima le habría hecho propuestas sexuales a la acusada y su hija, lo que motivó el ataque. Los detenidos serán imputados por homicidio agravado por ensañamiento.