El joven de 19 años sindicado como supuesto "novio oficial" de Nahir Galarza negó este lunes ante la justicia haber mantenido una relación formal con la chica y dijo que solo fueron "amigos con derecho a roce, una especie de amigovios".





Presentado por la defensa de Nahir como el "novio" de la chica, Rafael Destéfano ni la miró al ingresar a la sala donde prestó declaración ante el tribunal que la juzga por el crimen de Fernando Pastorizzo





Ella, en cambio, volvió a quebrarse en llanto, tal como lo había hecho la semana pasada cuando declararon la madre de la víctima y su primo Juan Cabrera, también amigo de Pastorizzo.





La defensa apuntaba su estrategia a poner a Destéfano en una relación estable para derribar la calificación de "homicidio agravado por el vínculo" que pesa sobre la acusada a raíz de la muerte de Pastorizzo.





Rafael Destéfano dijo que con Nahir eran sólo "amigos con derecho a roce", y contó que se conocían del secundario y del club en el que ambos jugaban hockey.





El joven aseguró que solo en una oportunidad mantuvieron relaciones sexuales y dijo que ella nunca le habló de Pastorizzo, ni que sufriera algún tipo de violencia de género





Contó que en la madrugada del 25 de diciembre, que habría terminado con una golpiza de Nahir y una amiga a Pastorizzo, se encontró con ella en el boliche "Bikini", bailaron y se besaron, pero que luego cada uno se fue por su lado. Más tarde la volvió a cruzar, notó que "estaba mal, angustiada". "Le pregunté qué le pasaba y no me dijo. Se lo pregunté muchas veces", afirmó.





Cuatro días después de ese último encuentro, Nahir mató de dos balazos a Fernando, en plena calle.





"Me enteré por los medios y no lo podía creer. Después vi una publicación de ella en Instagram donde subió una foto con Fernando y no entendía nada. La foto estaba acompañada de una frase con un mensaje de amor", declaró Destéfano.





En la audiencia celebrada este lunes en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, también declaró Joaquín Osorio Cadot, otro sindicado como ex pareja de la joven.





Osorio, de 19 años, reconoció haber tenido sexo en varias oportunidades con Nahir: "Si le gustabas podías tener relaciones sexuales con ella, no había problema", reveló al rechazar que hayan tenido un "noviazgo" formal.





Describió a la imputada como "una chica muy tranquila que no le hacía mal a nadie", pese a lo cual señaló que en la madrugada del 29 de diciembre la vio entrando a su casa tras el homicidio de Pastorino y estaba "rara, con una sonrisita".





"Tenía un buzo en la mano. Estaba vestida con short y musculosa blanca", recordó.





En el juicio a Nahir Galarza por la muerte de su novio Fernando Pastorizzo, la semana pasada declaró en los Tribunales de Gualeguaychú Sol Martínez, la mejor amiga de la acusada que participó de la pelea con la víctima apenas cuatro días antes de la tragedia.





Martínez, de 19 años, afirmó que al momento del crimen, Nahir salía con otras tres personas al mismo tiempo además de Pastorizzo: los dos jóvenes que declararon hoy y un profesor de la facultad de Derecho en la que cursaba.