Declarará un testigo clave por un accidente vial en Dorrego donde murieron dos jóvenes

Este martes se realizó la segunda audiencia de un juicio que tendrá una deliberada resolución. Rodrigo Montseny (22) se sentó una vez más en el banquillo de acusados para responder por el accidente vial donde fallecieron Martín Capelli (22) y Sergio Derlich (26), el cual causó gran conmoción porque el imputado circulaba alcoholizado y a excesiva velocidad.

Un sólo testigo pasó por la sala de debates esta jornada: se trata de una persona que se encontraba en un local de comidas ubicado en la esquina donde ocurrió el impacto. Su aporte no brindó datos nuevos ya que confirmó no haber visto a Montseny auxiliar a las víctimas tras el choque y que se dirigió hasta su comercio para solicitar un vaso de agua -no dijo que pidió comida, como otras versiones indicaban-.

El testigo también aportó que observó a una mujer sacar elementos del auto Peugeot 206 en el que circulaba el procesado, aunque no pudo identificar a esa persona, y que el joven no estaba asustado ni angustiado por la situación.

El debate continuará este miércoles con la declaración de dos personas más. Una de ellas es un amigo de las víctimas fatales que ya declaró el lunes y no aportó datos de importancia, aunque el abogado defensor insistió con que repita su versión ya que encontró algunas contradicciones.

Pero lo más importante de la jornada pasará por otro testigo que circulaba detrás de uno de los autos que intervino en el fatal hecho y que, en un principio, observó la mecánica del impacto. Como dato anecdótico, este joven se encuentra detenido por una causa de estupefacientes en la que fue imputado meses después del accidente.

Por otro lado, las partes decidieron desistir de la declaración de los peritos mecánicos y se incorporarán sus informes al expediente. Tanto del de la querella, quien aseguró que Montseny circulaba a 107 kilómetros por hora, como el de la defensa, que lo contradijo e indicó que la velocidad era de entre 40 y 80 kilómetros por hora.

Si todo transcurre sin demoras, los jueces Diego Lusverti, Belén Renna y Eduardo Martearena escucharán los alegatos el próximo jueves y ese mismo día podría conocerse la sentencia, según adelantaron fuentes judiciales.

Rodrigo Montseny.jpg Rodrigo Montseny, el acusado.

Calificación

El punto central de la discusión entre las partes será sobre la calificación por la cual debe ser condenado Montseny. En un principio el joven de 22 años fue imputado por doble homicidio simple con dolo eventual -pena de hasta 25 años de prisión- pero su defensa logró cambiar la caratula a homicidio culposo -podría quedar en libertad-. De hecho, llegó a este juicio con prisión domiciliaria.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 7 de junio de 2015, cuando el acusado circulaba en un Peugeot 207. Al llegar a la esquina de Adolfo Calle y Las Cañas, en Guaymallén, impactó con un VW Gol ocupado por Capelli y Derlich. El semáforo que regula esa transitada intersección se encontraba intermitente. Capelli falleció en el acto, mientras que Derlich estuvo internado varios días hasta perder la vida casi una semana después.

Testigos y pericias aseguraron que Monseny circulaba con un exceso de velocidad importante y que estaba alcoholizado -superar por algunas décimas el 0,50 permitido por ley-.