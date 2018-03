Cuatro detenidos por el asesinato de Norma Carleti

El brutal homicidio de Norma Carleti (59) hace poco más de una semana en Tunuyán sigue ampliando la lista de sospechosos. Ayer cayó otro joven que ya tenía detenidos a dos hermanos por el caso. Los pesquisas siguen en busca del móvil y no descartan más implicados.



Desde las primeras horas de ayer estaba identificado el nuevo acusado que tendría el expediente que investiga la muerte de la empresaria del Valle de Uco. Se trata de Ever Guerrero, hermano de dos de los tres imputados que tiene la causa.



Era cuestión de horas su aprehensión, lo cual ocurrió alrededor de las 19 en la zona de Cordón del Plata, Tupungato. En cuanto a su detención, hay dos versiones: una, que fue atrapado cuando iba a una comisaría a ver a uno de sus hermanos preso por el caso, y la otra, que lo capturaron en momentos en que visitaba a su novia. Lo concreto es que Guerrero fue detenido y quedó a disposición del fiscal Adrián Frick, a cargo de la causa. Hoy el sospechoso sería imputado por el mismo delito que el resto de los sospechosos, homicidio agravado por ensañamiento. Ellos son Kevin Guerrero (20), Alexis Guerrero (25) y Alexander Jira (26).



Un acusado quiso desligarse

Alexander Jira es el único de los sindicados que ha optado por declarar. Esto lo hizo en la jornada de ayer, y sostuvo que no tiene relación con el hecho, ya que en la noche en la que ocurrió el crimen él estaba en la casa de un amigo. "No quise hacerlo, pero son gajes del oficio" fue una frase que el acusado escribió en Facebook y que lo implicó en la causa, pero asegura que iba dirigida a una ex pareja.



Carleti fue asesinada de 52 puñaladas en la madrugada del lunes pasado en su casa. El padre de los tres hermanos detenidos trabajaba para la víctima.