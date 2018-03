Crímenes y detenidos por la interna de la barra de Huracán

Dos investigaciones vinculadas, allanamientos y tres detenciones han dejado al descubierto una interna en la barra de Huracán Las Heras que ya se cobró la vida de dos personas. Los crímenes fueron en inmediaciones de la cancha del Globo.

El primero de los hechos tuvo como víctima a Darío Hernán Chacón (23), apuñalado el sábado 10 de febrero pasado, alrededor de las 18, minutos antes del partido entre Huracán y Unión de Villa Krause de San Juan, que se disputó en Las Heras. El joven –sobrino e ahijado del ex boxeador Pablo Chacón– fue acuchillado en el tórax en medio de una riña.

Los jóvenes con los que había asistido al partido se convirtieron en testigos claves al haber estado en el momento en que lo atacaron. En las primeras horas de investigación no aportaron motivos ni señalaron a sospechosos y sólo se limitaron a decir que se originó una pelea en la tribuna popular en la cual se ubica la hinchada de Huracán que terminó en Chacón herido. Cuando lo vieron ensangrentado, lo sacaron a la calle.



Estos dichos no convencieron demasiado a los pesquisas, debido a que la primera información marcó que el episodio se dio en la calle Olascoaga, una de las arterias que rodean el estadio. Además, no hubo comunicación de policías ni de autoridades del club sobre que hayan sacado de una de las tribunas a una persona herida. Tampoco hay otros testigos que digan lo mismo que los amigos del hombre ultimado.



A los detectives les costó acceder en un principio a datos de importancia, ya que el círculo íntimo de Chacón no decía demasiado. Sin embargo, un par de declaraciones sirvieron para clarificar el panorama. A oídos de los investigadores llegaron los apodos de algunos sujetos que tendrían relación con el crimen. El móvil sería por conflictos en la tribuna, diferencias entre facciones de la barra que podrían tener un origen también en los barrios.



Cuando los sabuesos ya habían identificado a los acusados y estaban por detenerlos, otro homicidio reafirmó la hipótesis que manejaban. Mario Oliva (29) recibió un tiro en la espalda y murió en los primeros minutos del lunes pasado, hecho ocurrido en el barrio 20 de Julio de Las Heras, cercano a la cancha de Huracán. Esto sucedió horas después de un partido y la víctima también era simpatizante del Globito.



Este episodio confirmaba las sospechas, porque Oliva estaba sindicado como una de las personas que habían atacado a Chacón y su muerte sería una venganza.



Los detenidos

Con un panorama bastante claro de ambas causas, los fiscales entrecruzaron información y ordenaron allanamientos para arrestar a los acusados. En el barrio 20 de Julio se detuvo a dos hermanos de Oliva, Emanuel (26) y José Luis (19), señalados como los asesinos de Chacón.



Estos dos jóvenes fueron imputados por el fiscal Gustavo Pirrello por el delito de homicidio en riña agravado por ser en un espectáculo deportivo. Los sospechosos, que tienen antecedentes, ya están en el penal y habría un sujeto más que está prófugo.



En paralelo, la policía logró capturar a un sindicado en la muerte de Mario Oliva. El detenido fue identificado como Daniel Baigorria, quien quedó a disposición del fiscal Carlos Torres, por el hecho caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.



Fuentes ligadas a los expedientes cuentan que las víctimas fatales y los acusados pertenecen a grupos de la hinchada de Huracán enfrentados por motivos que no están claros.