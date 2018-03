Crimen de Norma Carleti: harán pericias psiquiátricas y psicológicas a su ex pareja

Una jornada clave será la de hoy en cuanto a la situación procesal de Leonardo Hisa (58), imputado como instigador del crimen de su ex pareja, la empresaria Norma Carleti (59), hecho ocurrido el pasado 5 de marzo en Tunuyán. Al acusado le realizarán las pericias para determinar si puede acceder a la prisión domiciliaria.



Tras las primeras horas que pasó detenido el sospechoso, su abogado, Daniel Sosa Arditi, pidió el beneficio del arresto en una vivienda, asegurando que no había posibilidades de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Los investigadores recibieron la solicitud, y tras un par de días ordenaron la realización de peritajes psiquiátricos y psicológicos a los que será sometido el ex legislador radical.



Estas pruebas se concretarán hoy en el Cuerpo Médico Forense, con peritos oficiales y de parte. Es decir, expertos propuestos por la defensa y por la querella que arribarán a una conclusión.



Fuentes ligadas a la causa estiman que los resultados no tardarán, y que entre mañana y pasado se conocerán. Una vez que estén listos los informes, el fiscal del caso, Adrián Frick, decidirá si Hisa puede acceder o no a la domiciliaria.



"Desde lo jurídico, le correspondería. Se ha presentado espontáneamente a la Justicia dos veces, ha colaborado con la causa y tiene arraigo en Mendoza. Está claro que no hay riesgo procesal", explicó el abogado defensor.



Actualmente el acusado se encuentra detenido en la zona del Valle de Uco, mientras el resto de los imputados –los tres hermanos Guerrero y Alexander Jira (26)– ya están en la Penitenciaría. En caso de que al ex de Carleti le nieguen la domiciliaria, también será enviado al penal. "Si no se la dan, será por otras cuestiones. Él no ha cometido ningún acto como para interrumpir el proceso", agregó Sosa Arditi.



Hisa se encuentra detenido desde el jueves de la semana pasada, cuando fue capturado en la casa de su hijo Lucio.



La pesquisa hasta ahora sostiene que él sería el autor intelectual del asesinato, en tanto los otros jóvenes están considerados coautores de un homicidio agravado por ensañamiento. Todos acusados por un delito con pena única de prisión perpetua.



Más allá de las pericias que definirán la situación de quien fuera senador de la Unión Cívica Radical, la continuidad de la causa tendrá para mañana una serie de testimoniales de importancia. Entre ellas, trascendió que declarará alguien del círculo íntimo de los Guerrero.