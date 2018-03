Crimen de Carleti: los vecinos llamaron varias veces a la Policía

Embed

"Llamamos a la Policía y no viene. Norma está con unos hombres adentro de su casa y la están amenazando", indicó una vecina de Norma Carleti, la mujer que fue asesinada de al menos 52 puñaladas.En los primeros minutos de este lunes los vecinos de calle República de Siria, a media cuadra de la Municipalidad de Tunuyán, escucharon los gritos de Norma.Inmediatamente llamaron a la Policía, pero al parecer esta tardó en llegar: "Por favor vecinos empiecen a llamar a la Policía, ya llamamos y no viene. Hemos llamado tres veces y el móvil no aparece", dijo una mujer.Una vez que la Policía llegó al lugar, Norma Carleti ya estaba muerta. Los autores escaparon ante los ojos de los efectivos, que los persiguieron algunas cuadras y los perdieron de vista.Mientras tanto, Norma había sido brutalmente asesinada a puñaladas. Los especialistas contaron 52 heridas en su cuerpo, muchas de ellas hechas cuando ya había muerto.El fiscal Adrián Frick, trabajó durante toda la noche en la casa de la víctima, donde indicó que a simple vista no faltaba nada de valor.Además, ordenó varios allanamientos para dar con los autores del crimen.