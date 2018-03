Crimen de Carleti: las desesperadas llamadas de los vecinos

Como ocurre siempre en estos casos, los minutos se hacen largos y la gente comienza a desesperarse.

La planilla de registro de actividad del 911 indica que pasaron 15 minutos desde la primera llamada hasta que el móvil llegó a la casa de la víctima.

Una vez que la Policía llegó al lugar, Norma Carleti ya estaba muerta y los asesinos lograron escapar.

Norma Carleti, hija de Ítalo Carleti y Cesira Ferrari, tenía negocios inmobiliarios en el Valle de Uco y era parte del directorio de la empresa Carleti SA, el mayor exportador de cerezas del país. Ítalo, hijo del fundador del clan, se suicidó en agosto de 2009.



Los especialistas contaron 52 heridas en su cuerpo, muchas de ellas hechas cuando ya había muerto.



informe desplazamiento.jpg Registro de la llamadas recibidas en el 911 por el caso Carleti

El fiscal Adrián Frick, trabajó durante toda la noche en la casa de la víctima, donde indicó que a simple vista no faltaba nada de valor.



Además, ordenó varios allanamientos para dar con los autores del crimen.

