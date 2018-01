Creen que lo mataron a sangre fría porque abusó sexualmente de su hija

Es cuestión de horas para que la Justicia impute a una pareja acusada de haber asesinado a sangre fría a un hombre en Las Heras. Una versión asegura que el motivo se trató por una venganza de un abuso sexual, aunque esa declaración todavía no fue plasmada formalmente en la causa.

En la madrugada de este martes, cerca de las 5.10, el cuerpo de Héctor Alberto Navarrete Maravilla (40) fue hallado en el interior de un pozo séptico detrás de la villa Covirpol, en las inmediaciones de San Martín y Olascoaga.

Las autoridades llegaron hasta el cadáver gracias al llamado al 911 de una vecina, quien aseguró haber escuchado una pelea entre personas en las inmediaciones del lugar donde los victimarios aseguraban que debían arrojar el cuerpo a un pozo y arrojarle ácido muriático.

Según la primera información del suceso, a Navarrete le clavaron un cuchillo en la garganta, otro en la espalda y le arrojaron una caja de cerámicas en el cráneo antes de tirarlo al agujero y tratar de eliminar rastros con el ácido. Los pesquisas demoraron algunas horas en identificarlo debido al estado del cadáver.

Con el aporte de algunos testigos, a las pocas horas fue capturada una pareja. Juan Carlos Vidal Morales (35), conocido como Cervecero, y Sandra Antonia Garro Espinoza (51) quedaron a disposición del fiscal de Homicidios Carlos Torres. Estas personas viven en el asentamiento Todos Unidos, ubicado en las cercanías de la casa de la víctima fatal -en el barrio Eva Perón- y del lugar donde se realizó el hallazgo.

Una fuente policial aseguró que Garro admitió haber cometido el hecho pero porque su hija le había comentado que Navarrete la había abusado sexualmente.

Como los principales sospechosos todavía no son imputados -algo que ocurrirá en las próximas horas-, no han tenido la oportunidad de declarar en el expediente por lo que esta hipótesis todavía no llega hasta el fiscal de la causa, que podría ordenar una compulsa para investigarla en caso que se formalice.



Por otro lado, fuentes ligadas al caso descartaron que este asesinato haya tenido relación con el ocurrido en la tarde del lunes también en la villa Covirpol, donde fue ultimado Javier Alejandro Carnevalini (25).