Contradicciones entre los acusados de matar a un hombre en un asalto en Vistalba

El homicidio de Cristian Verdugo (38), asesinado en un asalto ocurrido en Vistalba en enero de 2016, está a días de esclarecerse. Este miércoles finalizó la etapa testimonial en el juicio que tiene a cuatro hombres acusados por el crimen y uno de ellos decidió declarar, aunque su versión fue contradictoria con otro de los sospechosos.

Ariel Argota (28) se sentó delante del tribunal de la Tercera Cámara del Crimen y dio su versión de los hechos. El hombre admitió que fue quien trasladó a los asaltantes al golpe armado en Chacras de Coria, pero aseguró desconocer lo que iban a realizar.

"Yo conozco a los Rojas -los hermanos procesados Gustavo (19) y Rubén (21)- porque el más chico le alquila una pieza a mi mamá. Ese sábado ellos me dijeron que les hiciera la segunda para llevar unos bagallos que habían robado un par de días antes", comenzó relatando.

Siguiendo la versión del sospechoso, cerca de las 21 trasladó a los hermanos Rojas y otro joven -que no está entre los acusados y no pudo reconocer- y los dejó en calle Almirante Brown. Luego se fue con una "pibita" a un barrio ubicado en calle Tropero Sosa de Maipú. Minutos antes de la medianoche, los presuntos asaltantes lo llamaron para que los fuera a buscar.

"Se subieron con dos mochilas. Estaban nerviosos, muy transpiraron y empezaron a discutir. Ahí uno de ellos dijo que se le había escapado un tiro", declaró. De todas formas, agregó que "no sabía que tenían armas. Tampoco les vi alguna cuando subieron al auto".

cristian berdugo 02.jpg Rojas (izquierda) y Pereyra (camisa), otros de los sospechosos. Foto: Maximiliano Ríos / Diario UNO

En una jornada anterior del juicio, el primogénito de los Rojas declaró y manifestó que Argota fue quien les proveyó las pistolas. Este último replicó que "es mentira. Si ni sabía que tenían armas. A mí no me hace falta robar". "Gustavo miente. Yo fui porque los pendejos me llenaron la cabeza, me dijeron que les hiciera ella guante y como no tenían para comer yo los ayudé", continuó.

Seguido de eso comenzó a relatar que trabajaba de albañil y cobraba entre 800 y 1.100 pesos por días, aunque ante preguntas del fiscal de Cámara Javier Pascua y el abogado qurellante Pablo Cazabán no pudo precisar la empresa y los barrios donde ejercía el oficio.

En un pasaje de la declaración, el representante del Minsterio Público Fiscal recalcó en constancias que un momento Argota dijo "cuando volvimos de cometer el hecho".

Argota también dijo que Roberto Coca Pereyra (28), el otro procesado, no participó del asalto y que lo involucraron "por una bronca".

Con este relato finalizó la etapa testimonial del debate oral y público, que continuará el martes 21 de noviembre con los alegatos de las partes. Se espera que esa misma jornada también dicte sentencia el tribunal integrado por los jueces Eduardo Martearena -preside-, Diego Lusverti y Laura Guajardo.

verdugo.jpg Cristian Verdugo

Muerte en un asalto

El sábado 16 de enero de 2016, Cristian Verdugo se encontraba comiendo un asado junto a un grupo de amigos en el loteo Los Olmos, ubicado en Luján de Cuyo. Un grupo de delincuentes asaltó a un vecino y decidió escapar por la casa donde estaban reunidos, aunque aprovecharon la situación y también asaltaron a los presentes. Si bien el hombre no se habría resistido, lo concreto es que perdió la vida tras recibir una herida de arma de fuego en el rostro.