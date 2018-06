Continuará con prisión preventiva el hombre que mató a dos policías

Sebastián Petean, de 33 años, seguirá preso mientras continúa el proceso en su contra por haber apuñalado a su pareja, embarazada de gemelas, y atropellar y matar a dos policías cuando intentaba escapar.



Así lo decidió la Jueza de garantías Érica Sáncchez, quien no aceptó ninguno de los argumentos que planteó la defensa de Petean.



Incluso, la magistrada recordó una frase que el acusado habría dicho cuando lo detuvieron: "Tendría que haber matado a todos los policías que me persiguieron".



Sebastián Petean está imputado por doble homicidio agravado criminis causa, por la muerte de los policías Jorge Cussi y Daniel Ríos, lo que tiene una pena de prisión perpetua, y tentativa de femicidio por haber apuñalado a su pareja en la zona del abdomen y la espalda, entre otras heridas.



El abogado defensor de Petean, Edgardo Izura, hizo una exposición para evitar que su defendido vaya a la cárcel durante el proceso. Dijo que no había tenido la intensión de matar a su pareja, porque de haberlo querido podría haberlo hecho, por lo que solo se trataba de lesiones graves dolosas.





Respecto a la muerte de los policías, Izura señaló que a Petean le habían disparado al menos cinco veces para tratar de detenerlo, lo que habría provocado que se desestabilizara en su conducción, además que había tomado cocaína, por lo que podría haber estado en un brote sicótico, por lo que tampoco tuvo la intención de matar, y solo habría sido un homicidio culposo, lo que prevé una pena de 3 a 6 años.