Condenaron a 18 años al acusado de asesinar al policía Ariel Tobares

Jesús Rodríguez, de 33 años, fue condenado a 18 años por el crimen del policía Ariel Tobares, quien fue ejecutado de un disparo en la cabeza cuando cumplía un servicio extraordinario en un trole que circulaba por Las Heras en diciembre de 2015.



El acusado de ser el autor material del crimen del policía, fue sentenciado a cumplir 18 años de cárcel, según lo dispuso la Justicia en la mañana de este viernes.



La madre y la tía de Tobares indicaron no estuvieron de acuerdo con la condena que recibió el acusado: "No es justo, mi hijo no vale 18 años, vale mucho más. Pero es lo que hay, es lo que la Justicia nos entrega por nuestros hijos que nos matan", dijo la madre del policía.



Además se quejó de la demora del juicio, debido a que pasaron 2 años y 3 meses hasta que se llevara a cabo.



Por su parte, la tía del efectivo asesinado agregó: "Lo mató con alevosía y no podemos estar conformes. Lo justo seria que Ariel estuviera aquí con nosotros".



Rodríguez fue detenido el 11 de enero de 2016 en Santiago del Estero, en un allanamiento hecho en la localidad de La Banda, casi un mes después de la muerte de Tobares.



En la noche del 7 de diciembre de 2015, el trole iba con varios pasajeros cuando dos personas se subieron en calle San Martín y Tres de Febrero, de Las Heras, y pelearon con el chofer porque no querían pagar su pasaje.



Tobares, quien prestaba servicio en la Unidad Policial de Ayuda al Turista (UPAT) pero realizaba servicios extraordinarios en los troles, se acercó para controlar la situación, pero se produjo una riña, en la cual el ahora condenado le sacó su arma reglamentaria y le disparó en la cabeza.



Jesús Rodríguez, de 33 años, fue reconocido por los pasajeros que iban en el trole esa noche, a quienes por intermedio de fotos, lo señalaron como el autor del crimen.







Jesús Nicolás Rodríguez Araoz 1.jpg El momento en que fue detenido el sospechoso.