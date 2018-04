Con una picana eléctrica y una pistola, un ladrón asaltó a un taxista

Un taxista denunció que fue asaltado por un delincuente en Guaymallén. El ladrón primero usó una picana eléctrica y luego lo amenazó con un arma de fuego para robarle 500 pesos. No fue detenido.



El hecho ocurrió poco antes de la 1 de este martes, cuando el chofer de 38 años, quien manejaba el taxi 292 de Llámenos, subió a un pasajero en Guaymallén, quien le pidió ir hasta la zona de la Alameda, en Capital.



Según denunció el hombre, al llegar a calle Mathus Hoyos y Saravia, el supuesto pasajero le dio un shock de electricidad con una picana eléctrica.



Inmediatamente después sacó una pistola y lo amenazó para que le entregara la recaudación. La víctima no se resistió y le entregó en mano 500 pesos.



Además, el asaltante lo obligó a entregarle el celular y luego escapó.



El taxista activó la alarma satelital y en pocos minutos fue auxiliado. Alertó a la Policía, pero no encontraron al bandido.