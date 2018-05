Comienza el juicio contra el futbolista Luciano Cabral

Este martes empezará a resolverse uno de los crímenes más resonantes que ha tenido el Sur de la provincia en el último tiempo. La popularidad y profesión de uno de los sospechosos le dio al hecho alcance nacional e internacional. Se trata del asesinato de Joan Villegas (27), en General Alvear , que tiene en el banquillo de los acusados al futbolista Luciano Cabral (23).





Desde las 14 de este martes, en los tribunales de San Rafael el jugador se sentará junto con su padre, un primo y otro muchacho frente a los tres jueces, quienes empezarán a escuchar a testigos y a analizar las pruebas en contra de los imputados. La cantidad de personas juzgadas y la posibilidad de que los magistrados se trasladen a Alvear para una inspección ocular del lugar donde mataron a Villegas hacen que el debate sea prolongado y no tenga menos de 8 o 9 jornadas.





Los acusados llegan imputados por un homicidio agravado por la participación de menores, un delito que tiene penas mínimas de 10 años y máximas que pueden superar los 30. La carátula se configuró así debido a que se probó que en el hecho estuvieron presentes dos adolescentes que en ese momento tenían 13 y 17 años.





El menor de ellos quedó sobreseído al ser inimputable por su edad, mientras que el otro, Hugo Brian Santana (18), estará en el juicio.





La semana pasada trascendió la versión de que Luciano Cabral podría pedir un juicio abreviado, para lo cual debería reconocer su participación y pactar con la fiscalía de cámara una pena no tan severa. Esto no fue descartado por sus abogados Gustavo Nedic y Tíndaro Fernández, quienes explicaron que es una posibilidad a analizar. Hasta hoy no hay certezas sobre esto y de concretarse se conocerá sobre el inicio del debate oral.





El tribunal que realizó la audiencia preliminar y que llevará adelante el juicio está presidido por el juez Julio Bittar, acompañado por su colega Ariel Hernández y completado por Carlos Alberto Parma, miembro del Tribunal Penal de Menores de Mendoza





Asesinado a golpes

El homicidio se perpetró en la mañana del 1 de enero del 2016, en el barrio Los Inmigrantes, en General Alvear. Viejas diferencias habían llevado a los Cabral a pelearse con Villegas. El ataque fue brutal. El joven fue ultimado a golpes y la herida fatal habría sido una piedra de gran tamaño que impactó de lleno en su cabeza.





El caso rápidamente tomó trascendencia, ya que horas después había dos detenidos, entre ellos el padre de Luciano Cabral, futbolista que hasta ese momento desarrollaba una destacada carrera.





Apenas unos días pasaron para que su nombre empezara a circular entre los investigadores como uno de los implicados. Es que el deportista por esos días pasaba sus vacaciones en su Alvear natal y testigos lo ponían en el sitio donde ocurrió el asesinato.





Finalmente el jugador se entregó y fue imputado por el mismo delito que los dos primeros que cayeron, José Cabral (43), el padre y su primo Axel Olguín (20). Los tres quedaron presos en el penal en San Rafael.





Hay testimonios, evidencia física y grabaciones telefónicas que comprometen a los detenidos, aunque la defensa sostiene la inocencia y espera demostrarlo en el debate.





La prueba que lo complica

Varios fueron los intentos del abogado de Luciano Cabral por conseguir su libertad. Todos fueron rechazados en virtud de las pruebas recolectadas, particularmente por una.





El día del asesinato la policía detuvo al padre de Cabral y allanó su casa. En esa medida se secuestraron varios elementos, entre ellos un par de zapatillas que tenían manchas de sangre. Los restos hemáticos detectados en el calzado fueron sometidos a un cotejo de ADN con los sospechosos.





El resultado arrojó que en las zapatillas había sangre de la víctima y del futbolista. Este detalle lo ubicaría en la escena del homicidio y echa por tierra la coartada que planteó días después del hecho, asegurando que él no había estado en el lugar y que en ese momento estaba durmiendo en su casa.





Carrera internacional. Luciano Cabral en el momento en que fue arrestado jugaba en el Atlético Paranaense de Brasil. Antes había estado en Argentinos Juniors, en donde debutó. De selección. El alvearense llegó a estar en la selección sub 20 de Chile, país del que tenía la naconalidad. Los medios nacionales e internacionales se interesaran por el caso, lo que ocurrirá también con el juicio.