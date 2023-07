César Sena ahora se autopercibiría mujer para cambiar de penal y escapar del femicidio

Además, por autopercibirse mujer, la defensa de Cesar Sena habría presentado un pedido de cambio de estado de la causa. De esta manera, el homicida busca escapar también de la figura de femicidio.

Un caso similar se dio con el brasileño Fernando Alves Ferreira, asesino de su ex pareja en San Carlos de Bariloche, quien dos días después adujo ante un tribunal popular de Río Negro autopercibirse mujer y ahora solo enfrentará cargos por asesinato.

Acusado de matar a balazos a su ex pareja Eduarda Santos Almeida, de 26 años, fue "declarada" culpable, pero se descartó el femicidio porque se autopercibe mujer.

Intentando eludir la acusación de femicidio, César Sena ahora argumentó autopercibirse mujer y comenzaron a circular fotos suyas haciendo gimnasia con atuendo con correas de cuero, sadomasoquista.

Casi en simultaneo, de acuerdo a lo informado por Jornada, un detenido en el penal donde está alojado César Sena, denunció haber sido golpeado para sacarlo de la celda que el Servico Penitenciario destinó para Sena y la acondicionó con mesa, TV, colchón y permite que reciba delivery de comidas y bebidas, entre otras, según lo que la familia del preso golpeado difundió.

En tanto, Marcela Acuña, una de las siete acusadas con prisión preventiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio pasado en la ciudad de Resistencia, difundió este martes una carta dirigida a los medios de prensa en la que calificó como una "comedia dantesca" a la investigación fiscal y pregunta por qué si su hijo César Sena es considerado el autor del crimen.La Justicia los incrimina a ella y a su esposo, Emerenciano Sena.

Resistencia Cecilia asesinada.jpg Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida hace un mes en Resistencia. Su pareja Cesar Sena y los integrantes de la familia siguen detenidos.

"¿Por qué si fue César (mi hijo) responsable nos incriminan a nosotros?", preguntó Acuña, de 51 años, ex suegra de la víctima y acusada como coautora del "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" de Cecilia, en una carta difundida a los medios de comunicación

En dos hojas escritas de puño y letra, la mujer aseguró que ella y su esposo están detenidos "siendo inocentes" en una causa "armada por el partido judicial y radicales".

"No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos meten en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", expresó.

La mujer señaló que el trabajo de dirigente social que realizó su esposo en la provincia de Chaco los hace "culpables, clan, mafiosos para la Justicia".

"Somos inocentes, y aquellos que actúan con malicia que Dios los perdone, han generado mucho dolor, y eso todo Dios lo ve, no se usa el dolor ajeno para posicionarse en una sociedad que cree en los medios de comunicación", se defendió Acuña.

Por último, la acusada le dedicó un párrafo al fiscal principal de la causa, Jorge Cáceres Olivera: "Terminan de hacerme firmar la prisión preventiva, de seguro será un logro para el fiscal, que el primer día que me conoció me dijo 'no vas a hacer lo que vos querés'. Amenazante delante de policías antes que estalle esta comedia dantesca organizada por él y su grupo mafioso que quieren ver a Emerenciano derrotado, preso, y a torturar a una mujer como yo por haberse sentido desafiado".

Marcela-Acuña-carta-desde-la-carcel-femicidio-de-Cecilia-Strzyzowski3.jpg Marcela Acuña, la madre de César Sena, acusado de asesinar a su pareja, escribió una carta desde la prisión

Es que el pasado jueves, el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Chaco dictó la prisión preventiva para el esposo de Cecilia, César Sena (19), como autor de homicidio triplemente agravado; a sus padres Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), como coautores de homicidio agravado; y al chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), por el "encubrimiento agravado" del crimen.

Cecilia desapareció el 2 de junio último tras ingresar a la casa de la familia de su esposo y nunca más se supo de ella.