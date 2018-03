Buscan desesperadamente a un hombre de 36 años

Bruno Plaza, de 36 años, padre de dos hijos, es intensamente buscado por sus familiares, quienes denunciaron que saliño a trabajar y no supieron nada más de él.



Su esposa hizo la denuncia antes de las 23 del jueves en la Oficina Fiscal Nº 9, de Guaymallén, donde contó que su marido salió a trabajar en su auto Chevrolet Corsa gris y no regresó.



Con el paso de las horas y sin poder comunicarse con él, sus familiares lo buscaron y se contactaron con amigos, pero nadie sabe nada de Bruno Plaza.



Debido a esta situación difundieron por las redes sociales un desesperado pedido:



"Por favor! URGENTE! Difundir! Buscamos a Bruno Andres Plaza. Es el esposo de mi hermana Elena Bertoldi. No se contacta con la familia desde ayer cuando se fue a trabajar. Estaba en un Corsa gris patente GEU 388. ELENA 155089603- LUCÍA 153634874"





Además, Paula Menegazzo, hermana de Marina, quien fue asesinada en febrero de 2016 en la localidad ecuatoriana de Montañita, también pidió ayuda por las redes para encontrar a su amigo Bruno.