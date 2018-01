Asesinaron de una puñalada en el cuello a un hombre

Un hombre, que no fue identificado, fue encontrado brutalmente asesinado y con un cuchillo clavado en su cuello, en el interior del barrio Los 5 mil lotes, de Las Heras. No hay detenidos.



Cerca de las 13 de este lunes el cuerpo fue encontrado en calle Olascoaga y Antártida Argentina, de Las Heras.



Personal de Policía Científica trabajó en el lugar, pero como la vícitima no tenía documentos, aún no fue identificada.



El cuerpo estaba tendido en el suelo en un extenso charco de sangre, ya que tenía un cuchillo clavado en su cuello.



Todo hace indicar que se trató de una riña, pero los demás partícipes y autores del hecho no fueron identificados.