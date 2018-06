Asaltaron a un chofer de colectivo a punta de pistola

Un chofer de colectivo fue asaltado por dos delincuentes con armas de fuego cuando hacía el recorrido del grupo 850, en Luján. Bajo amenazas le robaron 3 mil pesos de recaudación. No hay detenidos.



Alrededor de las 20.30 del lunes el chofer de 33 años manejaba el interno 60 del Grupo 850 en el recorrido que hace todos los días.



Cuando circulaba por el kilómetro 37 de la Ruta 15, en Luján, subieron dos pasajeros que al llegar a calle Serpa y Sánez Peña, amenazaron al chofer a punta de pistola y le exigieron dinero.



La víctima no tuvo más opción que entregarle 3 mil pesos de la recaudación, y escaparon.



La Policía buscó a los asaltantes en las inmediaciones, pero no los encontraron.



La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Nº 11.