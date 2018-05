Una familia sufrió un violento asalto en su casa de San Martín donde fueron atacados por tres ladrones que antes de ingresar apuñalaron a su perro. Luego hubo forcejeos y golpes hasta que lograron su objetivo. Robaron dinero y otros elementos de valor.



Alrededor de las 2.30 de este viernes las víctimas descansaban en su casa de calle Líbano, de San Martín, donde fueron sorprendidos por tres delincuentes armados.



Primero los asaltantes apuñalaron al perro de las víctimas, un San Bernardo al que no lograron matar. Luego entraron a la casa y golpearon al dueño, de 51 años, quien se resistía a ser asaltado.



Una vez que consiguieron varios elementos de valor y dinero, los tres bandidos escaparon en un auto gris.



Llegó la Policía al lugar y una ambulancia, pero la víctima muy molesta, no quiso la intervención de los efectivos.



Cerca de las 4 el hombre se volvió a comunicar con la Policía y denunció que le robaron 20 mil pesos, 600 dólares, cheques por 70 mil pesos, además un calefactor eléctrico, un casco de moto y un celular.



A pesar que los efectivos rastrillaron la zona, no encontraron a los ladrones.