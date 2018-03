Anestesista abusador: en enero presentó un certificado médico por ataques de pánico

Jorge Maddio, el anestesista pediátrico acusado de producir pornografía infantil, trabajó durante 22 años en el Hospital Notti. Cuando estaban por investigarlo presentó un certificado psiquiátrico por crisis de pánico y no se presentó más en el nosocomio de niños.



Así lo confirmó el director del Notti, Raul Rufeil, quien dijo: "Tengo entendido que fue denunciado en diciembre en una clínica privada. Acá desde enero ya había tenido un parte médico parte psiquiátrico y no asistía al hospital".



Rufeil sostuvo que cuando desde la fiscalía se comunicaron con Recursos Humanos del nosocomio inmediatamente se consultó a los profesionales que trabajan allí y en base a los rumores se empezó una investigación sumarial.



"Una vez que se hizo la investigación sumarial, cuando iniciamos ya no concurría al hospital, pero el sumario siguió con investigación y luego se confecciona el sumario administrativo donde la Dirección Ejecutiva del Hospital lo suspende por 120 días y se elevó a Asesoría Legal del Ministerio de Salud", explicó el director del Notti.



Y reiteró: "No puede asistir ni ingresar al hospital desde que se empezó la investigación sumarial".

En cuanto a las más de 300 fotos que se encontraron en el celular de Meddio, el director del Notti indicó: "Hay algunas que están en consultorio externo preanestésico y otras en la esfera privada. Por lo que me dijeron colegas habrían sido en consultas preanestésica. La tarea anestesiólogo no es solamente en los quirófanos, sino también en los consultorios donde el medico evalúa si está en condiciones el chico de ser intervenido y en ese momento asiste con los padres".



Al parecer, la denuncia a Maddio hecha desde una clínica privada fue porque notaron que revisaba de manera prolongada y poco habitual los genitales de un nene.



Pornografía

La causa es investigada por la fiscal Virginia Rumbo, quien imputó a Jorge Maddio por producción de pornografía infantil, luego de encontrar en su celular más de 300 fotos y videos donde se ven chicos desnudos cuando ya estaban bajo los efectos de la anestesia, y en algunos casos el médico se mostró mientras los tocaba de forma indebida.



La producción de material pornográfico infantil tiene una pena que va de 3 a 6 años. Fue modificado hace una semana. Antes la pena era de 6 meses a 3 años, un delito completamente excarcelable.



En forma paralela, el fiscal Santiago Garay también participa de la causa para determinar si las imágenes que guardaba Meddio fueron difundidas o compartidas.