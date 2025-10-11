Accidente en la ruta 7: a un camión se le voló una carpa y un hierro de la estructura golpeó a un auto

Un camionero chileno protagonizó este sábado a la mañana un accidente en la alta montaña cuando se le voló la carpa del camión y un hierro de parte de la estructura golpeó a un auto que circulaba por la ruta 7. A pesar del susto, no hubo lesionados, de acuerdo a la información oficial.
Alta montaña
El accidente en la ruta 7 se produjo en la localidad de Punta de Vacas, en la Curva del Tiempo. El camionero es oriundo de Chile