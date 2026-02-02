Abuso sexual: aprovechaba que su pareja se iba a trabajar para violar a su hijasta de 4 años

A pesar de que la causa ya había sido elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, el Chacal desapareció de su domicilio en Buenos Aires, habitual antes de ser notificado, lo que motivó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos.

abuso-sexual-chacal-wilde

Abuso sexual: así detuvieron al Chacal

Los agentes federales lograron localizar al Chacal en el partido de Avellaneda tras realizar tareas de campo y vigilancia discreta.

Al momento de su captura, el sospechoso caminaba por la vía pública con el pelo teñido de rubio platinado y auriculares, en un presunto intento por modificar su apariencia y evadir a las autoridades.

abuso-sexual-chacal-wilde1

Tras ser identificado en la intersección de Camino General Belgrano y Bouchard, quedó inmediatamente a disposición del juez Marcelo Romero bajo la acusación de abuso sexual.

Tras ser identificado en la intersección de Camino General Belgrano y Bouchard, el Chacal, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó inmediatamente a disposición del juez Marcelo Romero bajo la acusación de “abuso sexual simple”.

El Chacal no sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.