Efectivos de la Policía Federal detuvieron en la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires, a un hombre de 29 años, apodado como el Chacal, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado de ejercer abuso sexual de forma reiterada sobre su hijastra.
Abuso sexual: aprovechaba que su pareja se iba a trabajar para violar a su hijasta de 4 años
El Chacal, que convivía con la madre de la víctima de abuso sexual, aprovechaba que su pareja se iba a trabajar para cometer los actos perversos
El imputado, que convivía con la madre de la víctima en el barrio porteño de Balvanera, aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor de 4 años para cometer el abuso sexual mientras la mujer se retiraba a trabajar.
La investigación, que se inició por una denuncia del padre biológico de la niña tras notar conductas extrañas en su hija, derivó en pericias de Cámara Gesell que confirmaron los ataques ocurridos entre mayo de 2021 y enero de 2022.
A pesar de que la causa ya había sido elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, el Chacal desapareció de su domicilio en Buenos Aires, habitual antes de ser notificado, lo que motivó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos.
Abuso sexual: así detuvieron al Chacal
Los agentes federales lograron localizar al Chacal en el partido de Avellaneda tras realizar tareas de campo y vigilancia discreta.
Al momento de su captura, el sospechoso caminaba por la vía pública con el pelo teñido de rubio platinado y auriculares, en un presunto intento por modificar su apariencia y evadir a las autoridades.
Tras ser identificado en la intersección de Camino General Belgrano y Bouchard, quedó inmediatamente a disposición del juez Marcelo Romero bajo la acusación de abuso sexual.
El Chacal no sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.