Abusaron y asesinaron a una nena de 11 años y detuvieron a un vecino

Camila Borda, de 11 años, fue hallada muerta este domingo por la tarde en la localidad bonaerense de Junín. La familia había denunciado su desaparición durante la mañana de ayer y cuatro horas después la Policía Bonaerense encontró su cuerpo en la casa quinta de un vecino ubicada en la calle Arias al 1559.

jose varela camila borda.jpg El detenido por el crimen



El fiscal que investiga el crimen aseguró hoy que la víctima fue abusada sexualmente antes de ser estrangulada y que no tiene dudas de que el hombre detenido "es el autor" del homicidio y que sabía "la monstruosidad" que estaba cometiendo."Yo no tengo ninguna duda de que el detenido es el autor, la prueba es contundente", dijo esta mañana el fiscal de Junín, Sergio Terrón, en declaraciones a Radio La Red, y aseguró que la niña alcanzó a defenderse de su agresor y le provocó lesiones en su cuerpo.El detenido por el crimen fue identificado como José Carlos Varela (40), quien será indagado en las próximas horas.El fiscal explicó que si bien el detenido será sometido a los peritajes piscológicos y psiquiátricos de rigor, está convencido que "comprendía perfectamente lo que había hecho, la monstruosidad de lo que estaba llevando a cabo"."Lo que tenemos es que la niña fue interceptada por él y llevada hasta esa vivienda. De hecho, la bicicleta de la niña fue encontrada en una de las habitaciones de esa casa. Una vez en la vivienda, el hombre abusó de ella y posteriormente le quitó la vida", dijo Terrón.El hecho ocurrió ayer al mediodía, cuando Camila salió de su casa a bordo en una bicicleta para efectuar una compra en un negocio cercano.Dado que la niña no regresó, su madre concurrió a la comisaría 1ra. de Junín a las 15.45 para realizar la denuncia por averiguación de paradero, por lo que inmediatamente la policía montó un operativo en la zona para ubicarla y se entrevistó con el cuidador de una quinta situada en Arias 1559, en el barrio Ricardo Rojas."Los policías que llegaron a la casa notaron en un principio que el hombre tenía una actitud evasiva, que no respondía a los llamados. Luego se asomó y se mostró esquivo. Cuando los efectivos llegaron a la zona del baño, él no quiso que lo revisen. Dijo que había un caño roto y que estaba todo inundado. Los policías lo hicieron a un costado e ingresaron y allí encontraron a la niña fallecida adentro de la bañera", relató el fiscal.Terrón explicó que el detenido tenía lesiones en su cuerpo y sangre en las manos y que la niña asesinada logró defenderse de su agresor.Además, agregó que Varela es un vecino conocido en el barrio y que es probable que los familiares de la niña lo conocieran, pero "nadie se imaginaba el monstruo que se escondía detrás de este hombre".El detenido está acusado del delito de "homicidio agravado". el cual contempla una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua.