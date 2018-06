Absolvieron al ex jefe de la Policía de Santa Fe acusado de encubrir narcotraficantes

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2, que además condenó a 12 años de prisión al sindicado jefe narco Aldo "Totola" Orozco (de Firmat); a 10 años a otro supuesto líder del tráfico de drogas, Carlos Ascaíni (Villa Cañás) y a la misma pena al ex jefe de la Brigada Operativa 8 de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto, Néstor Fernández.





La lectura del fallo del tribunal, integrado por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Omar Di Gerónimo, se realizó este jueves en horas de la tarde, luego de que por la mañana la audiencia fuera postergada hasta las 15:00 por la ausencia de dos acusados.





Tras conocerse el veredicto, el abogado defensor de Tognoli, Néstor Oroño, dijo que "satisface las expectativas que tenía como abogado defensor" y destacó que "después de mucho trabajo, pudimos lograr un fallo justo".





"La causa jamás tuvo sentido. Hoy la justicia primó sobre la política", afirmó el letrado, quien no descartó demandar al Estado Nacional y remarcó que "nunca hubo pruebas, porque no podía haber pruebas de hechos que no existieron".





Tognoli tiene una condena de seis años de prisión dictada en 2015 por el delito de encubrimiento agravado del vendedor de drogas de la zona costera de la ciudad de Santa Fe, Daniel "Tuerto" Mendoza, por coacciones a la dirigente de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaños y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.





Sin embargo, como ese fallo aún no está firme, su abogado dijo a la prensa que tras la lectura del fallo recuperó la libertad y regresó de inmediato a Santa Fe junto a su familia.





En los alegatos del juicio, que había comenzado en junio del año pasado, los fiscales Adriana Saccone y Adolfo Villate habían solicitado que se condenara al ex comisario Tognoli a 15 años de prisión y se le impusiera una multa de 25 mil pesos.

El ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, preso desde hace seis años acusado de encubrir a narcotraficantes en el sur de esa provincia, fue absuelto en las últimas horas por el beneficio de la duda y recuperó la libertad, tras un juicio oral y público en los Tribunales de Rosario.