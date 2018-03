A juicio un acusado de querer matar a su novia

En los próximos días será elevada a juicio la causa por la brutal golpiza que casi le cuesta la vida a Vanesa Aspitia (33), ya que Jesús Navarro (35), su ex pareja, quedó a un paso de ser juzgado. El caso ocurrió en noviembre de 2017 en San Rafael.



"Estuve conversando con el fiscal Mauricio Romano y me comentó que la semana que viene probablemente eleve la causa a juicio", manifestó José Lorenzo Durán, abogado de la víctima.



Añadió que la investigación se demoró por la sobrecarga de trabajo que tienen los auxiliares de la justicia, ya que las pericias psicológicas y el análisis de los celulares de Vanesa y de Navarro se realizaron haca más de 60 días, pero los informes estuvieron recientemente y hace una semana se incorporaron al expediente.



Navarro está acusado de "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa" y "desobediencia a órdenes judiciales".



Por ese intento de homicidio la escala va de 15 a 20 años, pero Durán adelantó que solicitará 18 años de prisión.



Hace dos meses la defensa del acusado planteó hacer un juicio abreviado con una pena acordada de 12 años, pero el abogado de Vanesa se opuso "porque entendemos que la pena justa de acuerdo a la ley vigente estaría rondando los 18 años y no los 12".