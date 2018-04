Si hay una relación que parece irrecuperable, es la de Pampita Nicole Neumann . Sin embargo, el año pasado, habían soplado, por momentos, vientos de reconciliación cuando la rubia recibió a la morocha en su programa por KZO.

Ahora, tras varios meses de aquel encuentro y varios escandaletes más, nadie apuesta una moneda a la posibilidad de que las mujeres se amiguen, alguna vez.

Para colmo, el paso de Mica Viciconte en el programa que Pampita conduce por Telefe, agrandó la grieta entre ambas y ahora, Carolina, además de hablar de la presencia de la novia de Cubero en su programa, respondió a las fuertes declaraciones arrojadas por Nicky en su contra.

"Soy una laburante que viene a trabajar y me adapto al invitado que me da la producción. Me entero de la gente que viene al programa un día antes para estudiarlos", arrancó Pampita a decir para las cámaras de Infama.

Luego, se refirió a la visita de Viciconte, en su ciclo: "Me encantó que venga porque tiene muchos seguidores y ayudó mucho a tener audiencia. No hay ninguna otra intención, no contesto agresiones".

"Tengo la conciencia tranquila, solo hice mi laburo. No tengo malas intenciones. Le agradezco a Fabián que llamo ese día", disparó.

Luego, Carolina terminó por enfurecerse y abandonó la entrevista: "Después de tantos años hago mi trabajo con alegría. Le pido que terminen con este tema porque tengo cosas que hacer para estar hablando de esto".

Luego del desplante, Luis Ventura la destrozó en el piso de Infama.





