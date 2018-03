Es una sorpresa para el señor Pico Mónaco porque hace 3 días volvió con nosotros a este living. Ella es una persona que también es nuestra, es de KZO y está por arrancar un ciclo nuevo. Está relacionada sentimentalmente con este muchacho que está acá. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina, si no es la más linda, la señorita Pampita Ardohain", dijo Mariano Zabaleta en la presentación de la invitada para sorprender al ex tenista.





pampita.jpg

Lo cierto es que Pampita estaba en la productora Kzo porque tenía una reunión para definir cuestiones vinculadas a su programa que saldrá al aire por Telefe a partir de abril. "Yo vine a una reunión y me mandaron para acá", añadió Carolina entre risas.En cuanto al ciclo, la modelo confirmó la información brindada por este portal. "Vamos a estar a las 11 de la mañana. No nos van a mover. Me van a dar el mejor horario para que no nos destruyan y para empezar. Hay que tener un voto de confianza", explicó.