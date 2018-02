Zannini aseguró que es "objeto de una gran injusticia"

El exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini aseguró ser "objeto de una gran injusticia y de una ilegalidad fragante" y sostuvo que "el objetivo" de su prisión en el marco de una causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA "es impedir que Cristina (Kirchner) esté en el Senado de la Nación, expresando la política de un sector importante de la población".



"Nosotros estuvimos hostigando al régimen iraní desde el 2003 hasta el 2011 pidiéndole que colaboraran. El día que dijeron que colaboraban, ¿qué hicimos? ¿Seguimos pidiendo que colaboraran? No. Vamos a concretar esa colaboración", explicó Zannini.



Además, durante una entrevista ofrecida en la cárcel, donde permanece con prisión preventiva, a la cadena CNN en Español, Zannini aseguró que no le gustaría que Cristina Kirchner sea presidenta nuevamente.



Y consideró en ese sentido: "a mí me parece que un buen cambio para la política argentina sería bajarle unos 20 años al promedio".