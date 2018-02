Zaffaroni ratificó sus dichos y descartó que vaya a renunciar

Ex juez supremo. Zaffaroni, cuestionado, contraataca y se defiende.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni rechazó hoy las críticas del Gobierno y desestimó la posibilidad de renunciar al cargo por su polémicos dichos sobre que el presidente Mauricio Macri "se vaya lo antes posible".



"¿Porque critico al Gobierno tengo que renunciar? ¿Qué es esto? ¿Venezuela? ¿Cuál sería el crimen?", se preguntó el exintegrante de la Corte Suprema.



En diálogo con Futurock, cuestionó los pedidos de distintos funcionarios nacionales y dirigentes oficialistas para que renuncie a su cargo.



"No les alcanza con interferir con la Justicia nacional y quieren interferir con la internacional", se quejó.



Y añadió: "Es insólito que el oficialismo intente destituirme de la Corte. Quieren matar al mensajero". .



En ese sentido, ratificó sus dichos y explicó la idea que intenta transmitir: "Cuando digo que se vayan lo antes posible, hablo de procesos constitucionales. Si llegan al 2019 mucho mejor, que se vayan como resultado de una elección".



"No se va a producir un golpe de Estado, no hay ninguna fuerza política que pueda desestabilizar al Gobierno", finalizó.



Minutos antes de que Zaffaroni ratificara sus polémicos dichos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había considerado que las palabras del exjuez del máximo tribunal nacional tenían "una finalidad político-partidaria", ante lo cual le había pedido que "deje su cargo" en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se dedique a "militar en el espacio en que considere".