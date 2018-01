A Jacinta de la Torre no le cayó nada bien el anuncio del presidente Mauricio Macri que implica congelar el sueldo de los funcionarios públicos y eliminar la contratación de familiares en la administración pública.





Es que la joven de 23 años es hija del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y se desempeña como su secretaria.





"Voy a formar un sindicato de "familiares de políticos", escribió en su cuenta de Twitter Jacinta, luego de conocer que María Eugenia Vidal adoptaría las mismas medidas.





Si bien la joven borró sus tuits, luego escribió una especie de disculpas restando importancia al asunto: "Se me calman un toque todos. No twitteo cosas importantes asique no me sigan. Gralmente pongo frases de amor y esas boludecs de una chica de 23 años. Besis".





Según publicó diario La Nación, desde el Ministerio de Gobierno dijeron que se trató de "un exabrupto" y que pedirá disculpas.