Vidal: "Seguimos haciendo historia en la Provincia (por Buenos Aires)"

Tras conocerse la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal celebró desde el búnker de esa fuerza los resultados de sus candidatos en el distrito y afirmó que "esta noche seguimos haciendo historia en la Provincia"



En compañía de Esteban Bullrich y Gladys González, futuros senadores nacionales, Vidal destacó la importancia de los comicios hechos por el oficialismo en todo el país: "Lo que pasó con Cambiemos en toda la argentina es la voz de los argentinos diciendo 'yo puedo, yo quiero, yo voy a vivir mejor'".



En este sentido, la mandataria provincial aseguró que "hoy como en el 2015 millones nos abrazamos en las urnas para cambiar, millones que creemos en la honestidad, que creemos en las cosas que se consiguen con esfuerzo, que creemos en el trabajo de cada día, que creemos en la paz, en dejar atrás la soledad y la resignación de la Provincia para siempre".



"Vamos a trabajar para mejorar porque todos nosotros somos humanos, falibles, nos podemos equivocar, acá nadie es imprescindible, aprendimos que ya no hay un salvador que nos venga a sacar de ningún lado , no hay atajos, no hay caminos fáciles", prosiguió.



Asimismo, la funcionaria destacó la elección que hizo Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires con Elisa Carrió a la cabeza, y la caratuló como un "merecido reconocimiento a 'Lilita'". "Solo te voy a pedir una cosa más, que estés ahí siendo parte del equipo de los imparables", lanzó.



Además, agradeció al presidente Mauricio Macri a quien definió como "la persona que siempre me dijo 'vos podés, no aflojés, seguí para adelante'". En paralelo, también realzó la figura de Federico Salvay, su jefe de Gabinete y de campaña de cara a estos comicios legislativos.



"Mañana las máquinas que viste trabajando van a seguir trabajando para seguir en las obras que faltan. Vamos a seguir renovando las guaridas de todos los hospitales públicos y llevándote el SAME a tu casa, vamos a seguir dando esas peleas difíciles contra los narcos, contra las mafias, con todo el coraje que vos nos das", concluyó la gobernadora.