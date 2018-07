Veronica-Llinas.jpg



De cara al debate por la legalización del aborto que iniciará esta semana en comisión en el Senado, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, reforzó su postura en contra. Incluso dijo que ella no lo permitiría ni siquiera en casos de violación.Como justificación, Michetti dijo que para ella "la vida es el derecho más importante de todos" y que "hay cosas mucho más dramáticas" con las que conviven las personas.

"Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir... La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo. Para mí la vida es el derecho más importante de todos", enfatizó.





Ante sus dichos en La Nación, la actriz Verónica Llinás le sacó lustre a su personaje reaccionario de Inés Aróstegui e hizo una breve parodia de una llamada telefónica a Michetti.





Allí, Llinás finge una conversación entre Inés Aróstegui (su personaje de un señora de alta alcurnia) con "Gabriela" en donde la acusa de "borrar de un plumazo" y "correr de la silla" al personaje "hueco y falto de sensibilidad social" que viene perfeccionando hace años.