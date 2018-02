Urtubey: "No veo futuro entre Moyano y Cristina"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió este sábado al acercamiento del líder camionero, Hugo Moyano, con la senadora nacional Cristina Kirchner y consideró que "no tiene mucho futuro" esa eventual "construcción política".





El referente peronista afirmó que "las construcciones políticas de la oposición como una lógica de antigobierno permiten ese tipo de cosas".





En diálogo con FM Blue, el mandatario norteño indicó que varios dirigentes opositores "se unen y no tienen mucho en común más que estar en contra del Gobierno".





Puntualmente sobre el acercamiento entre el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones y la expresidenta, Urtubey aseguró que ambos dirigentes "subestiman a la gente".





"No dudo que sea posible, pero de ahí a que sea competitivo parte sobre una base en la que se subestima a la gente. No creo que un espacio sea competitivo de acuerdo a la cantidad de dirigentes opositores que se una. Lo va a ser si logran interpretar al ciudadano. No veo mucho futuro en una construcción política entre Cristina Kirchner y Hugo Moyano", concluyó el salteño.