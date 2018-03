Urtubey: "La gente necesita volver a enamorarse de la clase política"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que el peronismo tiene que "construir algo que enamore a los argentinos" de cara a las próximas elecciones y adelantó que él quiere "ser parte" de ese proyecto, aunque evitó confirmar si se postulará para presidente el año que viene.



"Hay muchos dirigentes con ganas de formar algo, pero yo siempre digo lo mismo: si construimos primero una candidatura y después formamos el espacio, ese espacio va a ser muy chico", opinó el gobernador.



Urtubey analizó que "lo que primero" tiene que hacer el PJ "es construir algo que enamore a los argentinos" porque "la gente necesita volver a enamorarse de la clase política".



"Nosotros tenemos que avanzar hacia algo superador y yo quiero ser parte de eso. En ese lugar me van a encontrar, yo voy a estar ahí", aseguró.



Además, el gobernador justicialista adelantó que no va a participar el próximo 6 de abril de la reunión que realizarán varios referentes de ese partido en Gualeguaychú "porque es una reunión del bloque de senadores con la dirigencia de Entre Ríos", aunque aclaró que le "parece bueno que el peronismo vaya generando esos espacios" de encuentro.



Por otra parte, el mandatario provincial se refirió a la liberación del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del líder del partido MILES, Luis D Elia, y pidió "cambiar el Código Procesal" para evitar estas situaciones.



Urtubey reclamó "pasar a una instancia superadora" en este sentido porque, a su entender, "no se puede estar unos cuantos años esperando una sentencia".



"Yo creo que el problema que tenemos es ir viendo el proceso bajo la presunción de culpabilidad o inocencia. Cuando se detiene a alguien que se cree que tiene que estar preso, la gente festeja y cuando se lo libera es un escándalo, pero técnicamente, en términos procesales, quizás nunca se los tuvo que haber detenido", explicó.



Finalmente, el mandatario salteño celebró el turismo que estaría por recibir su provincia para Semana Santa: "Tenemos niveles de reserva (hotelera) alta y una agenda con muchas actividades".