Urtubey: "El peronismo tiene que renovar caras y prácticas"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, un invitado habitué de la Fiesta Nacional de la Vendima llegó ayer para participar de la Vía Blanca y visitó Grupo América Cuyo. En su paso por el multimedios se permitió una autocrítica a su partido y resaltó: "No sólo hay que renovar caras, sino renovar prácticas políticas", aunque no descartó que la renovación partidaria que encabeza pueda dejar afuera figuras como la de Eduardo Duhalde.



—El 2018 es un año clave de cara a las elecciones del 2019, ¿cómo ve al peronismo y cómo se ve usted mismo como una figura fuerte dentro del movimiento?

—Yo nos veo en una situación difícil. El peronismo tiene que reorganizarse. Tenemos que darnos cuenta de que no sólo tenemos que renovar caras, sino renovar prácticas políticas. Hay que hacer cosas diferentes, porque si hacemos lo mismo y con la misma gente nunca vamos a obtener un resultado diferente. Nos va a ir peor. Yo estoy impulsando una renovación del peronismo y quiero ser parte de un espacio político que ofrezca una alternativa superadora. No podemos pedirle a la gente que opte entre el presente y el pasado. Hay que proponerle un futuro. Si lo conseguimos seremos competitivos.



—¿En ese esquema que plantea usted, Duhalde no entra? Porque ya parece estar en carrera...

—Me parece bien que se anoten todos, en la medida que entendamos que tenemos que ser parte de un proyecto colectivo que proponga futuro.



—Lo decíamos por lo de las nuevas caras que usted remarcaba...

—Lo que yo digo tiene que ver con una nueva forma de hacer política. Duhalde tuvo una buena experiencia como presidente. La Argentina tiene que rescatar a aquellos que tuvieron buenas experiencias. Esto no se resuelve tirando lo viejo por la ventana. Hay que integrarlos a todos. Lo que es cierto es que hay que hacer propuestas de futuro, no de pasado.



—Usted dijo que el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso lo convenció como ciudadano, pero no como gobernador porque no habló de las economías regionales. ¿Qué le hubiese gustado escuchar?

—Alguna salida posible a mediano y corto plazo respecto del problema de competitividad que tenemos en sectores productivos, porque nosotros advertimos el impacto en la mano de obra de las economías regionales de muchas de las situaciones que vive hoy la Argentina. Digo: en algún lugar tiene que haber soluciones porque si no se nos complica mucho.



—¿Cuál es su postura frente al proyecto que busca que los extranjeros no residentes en el país paguen un canon por utilizar los servicios de salud y educación?

—Nosotros somos vecinos con la localidad boliviana de Tarija y hemos trabajado muy bien en un nivel de reciprocidad importante. A mí me parece que esto se resuelve hablando, somos países hermanos y tenemos que avanzar con respuestas que sean compatibles. Aparte, seamos francos: el sistema de facturación del sistema público sanitario argentino es inexistente, con lo cual hacer todo eso son años de trabajo.



—Salta acaba de acordar con los sindicatos de educación y salud un aumento del 15% en 4 cuotas. ¿Irá a hablar de eso con el gobernador Cornejo, porque acá no se logró acordar con los docentes?

—Salta y San Luis son las dos provincias que más sostuvieron el poder adquisitivo de los salarios de los docentes. Por eso hoy tenemos la autoridad para sentarnos con ellos y decirles la realidad: el fondo de incentivo docente está congelado. Muchas provincias tenemos un fondo compensador, pero el Gobierno nacional ya lo redujo a la mitad y a pesar de eso pudimos aumentar los sueldos. La única receta es el diálogo.