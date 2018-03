Una mujer cordobesa deberá pagar un JUS –arancel de la justicia que en marzo de 2018 estaba en 677,93 pesos– por cada día que no le permitió al padre de su hijo ver al niño de ambos, luego de un fallo de la Cámara Primera de Tribunales de Familia.





El pequeño tiene 2 años, y está próximo a cumplir 3.





"Tenemos un acuerdo firmado por las partes y homologado por una jueza desde hace un año y medio en el cual la progenitora incumple sucesivamente el contacto con el padre no conviviente, no se lo da, no le permite verlo", explicó la abogada Claudia Maldonado.





Según la letrada pudieron acreditar con exposiciones y policía que en diez oportunidades el hombre fue a ejercer su derecho de ver a su hijo y no se lo permitieron, y la multa por esas jornadas es lo que deberá pagar la mujer, más las costas del proceso.





"Venimos luchando por el régimen de visita, que ahora se llama sistema comunicacional, desde hace 2 años y medio. En ese tiempo han sido muy pocas las veces que el papa pudo verlo al nene. En septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de las visitas y se lo incumple sistemáticamente e incluso mi defendido y toda su familia ha sido denunciada por violencia familiar para que no quede una persona que pueda buscar al niño", agregó.





La letrada además aclaró que si se sigue incumpliendo con las visitas van a pedir el cambio de guarda en favor del padre.





Fuentes judiciales informaron que este tipo de medidas son más comunes de lo que se imagina y que se denominan astreinte –sancione en dinero contra el deudor que demora el acatamiento de una orden judicial– y que suele ser un motivo de disuasión muy efectivo contra el incumplimiento.





Fuente: La Voz