Un profesor que se había hecho viral en las redes sociales tras dar clases con mellizos en sus brazos, aplicó ahora una insólita "prenda" a uno de sus alumnos que llegó tarde a clases.



José Cañote, que dicta distintas materias en la carrera de Comunicación Social en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en Tucumán, le hizo cantar el Himno Nacional a un alumno por haber llegado tarde a clases.



Sin embargo, no lo hizo solo: el maestro y sus compañeros también cantaron y acompañaron al estudiante que interrumpió la clase.



El profesor manifestó al diario La Gaceta que se distrae con facilidad cuando alguien llega tarde a una clase y le cuesta retomar, por lo que decidió tomar medidas al respecto.



Cañote aclaró que su metodología es diferente a la de otros profesores.



"Algunos les cierran la puerta en la cara a los alumnos y no los dejan entrar. Yo prefiero que ingresen a la sala, pero que se note que llegaron tarde, por eso les pongo una prenda ," contó el profesor.



Cañote afirmó que su técnica tiene resultado y que los estudiantes llegan a tiempo a su clase. Explicó que es la manera de enseñarles que la impuntualidad es un problema y está mal.



"No solo intentan no llegar tarde, sino que además realizan el esfuerzo por llegar temprano", concluyó.



No es la primera vez que Cañote sorprende al alumnado. La última dio clases con dos mellizos en brazos para que su mamá pudiera tomar apuntes en la carrera de Comunicación Social de la Unsta.



Uno de sus alumnos lo fotografió, la imagen se hizo viral.