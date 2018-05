Un profesor dejó una lista de propósitos que conmueve

Mario Tobelem era un reconocido publicista, escritor, profesor y miembro de la Asociación Argentina de Publicidad.

Daba clases de Introducción a la Creatividad en la Universidad de Buenos Aires y murió de una enfermedad terminal.



Sus familiares comunicaron su fallecimiento a través de Facebook, donde junto a la triste noticia compartieron una lista de propósitos compuesta por el propio profesor antes de morir. "Mario escribió una listita de propósitos que cumplió hasta hace un rato. Se los compartimos porque son muy lindos", señalaron, y dejaron este bonito mensaje de Tobelem:



"PROPÓSITOS

Relativos a mi enfermedad.



1. BANCAR. Soportar dolores, tratamientos, molestias, desazón. No quejarme.



2. SER YO. Actuar con naturalidad. Sin asignaturas pendientes. No dejar de hacer mis cosas. Mantener mis intereses habituales. Mis amigos y contactos. Hacer: el tesoro es cavar.



3. MI SENTIDO DEL HUMOR. Derivado del anterior. Me constituye. Si puedo, irme haciendo chistes.



4. DEJAR ORDENADO. Evitar sucesión y trámites enojosos a Lili y los chicos. El auto (¡hecho!). La oficina (¡casi!). La SRL (¡casi!). La casa. Otras propiedades. Los bancos (¡hecho!). El libro. Los papeles y documentos.



5. NO DEJAR MANDATOS. Son una carga. Confiar en que todos van a hacer lo mejor.



* Y si salgo adelante, cosa que no es imposible, no hacer una epopeya de lo que me pasó".



Un alumno de Tobelem, conmovido por la triste noticia, publicó la lista en su cuenta de Twitter. El bello y optimista mensaje del profesor resonó con miles de internautas, entre ellos otros estudiantes suyos que lo recordaron con mucho cariño, y que compartieron la lista en las redes sociales.