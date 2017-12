Un extitular de Interpol rechazó el fallo del juez Bonadio

El extitular de Interpol Ronald Noble volvió a rechazar el fallo del juez federal Claudio Bonadio en el que el magistrado lo acusó de complotar junto a Héctor Timerman y reveló que tenía una relación "más amistosa" con el exfiscal Alberto Nisman que con el excanciller.



"¿Cómo puede decir que yo no era imparcial porque tenía relaciones amistosas con Héctor Timerman, cuando tenía relaciones aún más amistosas con Alberto Nisman, a quien visité cuando estaba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay?", enfatizó Noble, al rechazar afirmaciones de Bonadio.



En una entrevista que ofreció al periodista Iván Schargrodsky, a través de la red social Twitter, Noble insistió en que Bondio emtió un fallo "sesgado" por presunto encubrimiento en la causa AMIA.



Argumentó que el juez no mostró "ninguna evidencia para apoyar su falsa conclusión de que Argentina e Interpol tenían un acuerdo secreto para remover la alertas roja" que pesaban sobre ciudadanos iraníes por la causa AMIA.



"Todas las evidencias prueban abrumadoramente que nunca hubo ningún pedido de Argentina pare remover las alertas roja y que las reglas de Interpol hubieran evitado su remoción a partir de la firma del Memorándum" entre la Argentina e Irán, señaló el exfuncionario.



Opinó además que el fallo del juez Bonadio "debiera ser completamente desacreditado" en relación a ese punto.



En su fallo, Bonadio había afirmado en su fallo reciente: "el objetivo de los imputados con el desarrollo de la maniobra investigada nos lleva a dudar de la imparcialidad que tendría que tener Noble por su cargo de secretario general de Interpol y que por su relación con Timerman prestó colaboración a los imputados para armar una puesta en escena".



A su vez, Noble afirmó que el fallo de Bonadio "revela que no entiende las reglas de Interpol y las regulaciones relativas a alertas rojas y azules".



"El juez Bonadio pudo haberme contactado como periodistas lo han hecho", se quejó Noble, al cuestionar los procedimientos y la afirmaciones del magistrado argentino.