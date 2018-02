Tres voces en defensa del cuestionado magistrado

En medio de las críticas, Eugenio Zaffaroni sumó algunas adhesiones, como la del actual senador bonaerense del PJ y ex secretario de Seguridad Sergio Berni.





"Lo que ha dicho es un juego inteligente de palabras para conseguir expresar una idea y que tenga una fuerte repercusión. Si se desgravan esas palabras no ha dicho nada que escape los canales institucionales", fundamentó Berni.





El constitucionalista Eduardo Barcesat defendió la trayectoria de Zaffaroni, al calificarlo como "un académico impar" y dijo compartir "el diagnóstico en cuanto a la situación tremendamente desfavorable para el pueblo y sus libertades que comporta la actual gestión de gobierno".





"Lo que ha señalado Zaffaroni es que el peligro que este deterioro de las condiciones de vida y de la pérdida de libertades provoque una protesta creciente que genere más represión. Si un gobierno tiene que recurrir al uso de la fuerza, es porque su plan económico está fracasando", enfatizó Barcesat.





La presidente de Justicia Legítima, María Laura Garrigos de Rebori, coincidió también con las apreciaciones del ex juez de la Corte Suprema. "Estoy en la misma línea de lo que dijo Zaffaroni. Al gobierno puede no gustarle las críticas pero esto no significa que sea un atentado contra la institucionalidad. Suena fuerte pero el volumen de deuda que tenemos también suena fuerte", manifestó Garrigos. Zaffaroni es un individuo con una profunda vocación democrática y lo ha demostrado a lo largo de toda su vida", añadió.