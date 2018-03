Tras recibir amenazas, un nieto recuperado pide que su apropiador siga preso

Embed —Mirá el lío en que me metiste por ir con esas viejas! Me decía mi apropiador, Francisco Gómez, mientras cumplía con prisión preventiva por haberme apropiado, cambiar mi identidad y falsificar todos mis documentos. — G. Pérez Roisinblit ✌ (@Guillogo_) 10 de marzo de 2018

Guillermo Pérez Roisinblit, un nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, pedirá a la Justicia que no se le conceda el beneficio de prisión domicilaria a su apropiador, Francisco Gómez, de quien denunció haber recibido amenazas de muerte."La nueva ley de víctimas obliga al Poder Judicial a notificar a las víctimas para que puedan ser oídas previo a la toma de decisión de un tribunal o un juez. Estoy pidiendo hacer uso de ese derecho", declaró hoy a la radio La Red.Pérez Roisinblit, de 38 años, nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, explicó que teme a Gómez debido a que fue amenazado de muerte por su apropiador durante una visita que le hizo a la prisión donde está alojado."Algún día voy a salir, y ese día les voy a poner una bala en la frente a vos, a tu hermana y a tus abuelas", es la frase que escuchó de boca de su apropiador, por lo que el fin de semana inició una campaña por redes sociales para que el reo "no quede en libertad".Gómez "está incluido en una lista de represores y genocidas de la última dictadura militar que estarían en condiciones de tener la prisión domiciliaria o de recuperar su libertad", advirtió Roinsiblit en sus declaraciones radiales.Francisco Gómez fue condenado en 2016 a 12 años de cárcel por haberse apropiado ilegalmente de Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, hijo de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos durante la última dictadura militar."A pesar de haber sabido mi identidad y que me la haya confesado él de su boca, diciéndome que había visto a mis padres secuestrados en un centro represivo de la zona Oeste, durante tres años continué yendo a visitarlo en los lugares en donde estuvo detenido", relató Guillermo.Señaló que ese centro ilegal de detención estaba a cargo de la Fuerza Aérea, en la que revistaba su apropiador.Aseguró que el régimen de prisión de Gómez "es soñado", dado que cuenta con "privilegios" como "asados y vino"."Uno de los sábados en que lo fui a visitar estaba alcoholizado y me dijo que en algún momento iba a salir y me iba a poner una bala en la frente a mí, a mi hermana y a mis dos abuelas", aseguró Pérez Roisinblit.Señaló que según el escrito de su abogado, Gómez "no solamente puede tener prisión domiciliaria sino que amaga con pedir el 2x1", es decir el régimensegún el cual transcurridos dos año de una prisión preventiva sin condena firme se debe computar doble cada día de detención.En este sentido, subrayó que Jorge Luis Magnacco, el obstetra que intervino en su parto en el centro clandestino de detención de la ESMA, "ya tiene el beneficio de la libertad condicional"."Últimamente, con lo que pasó con el 2x1 a otros represores y genocidas, me da miedo", puntualizó.Pérez Roinsinblit recordó que en 2016 detuvieron a su apropiador por la responsabilidad en la desaparición de sus padres, y que él mismo dio testimonio en base a lo que él le había contado y se convirtió en querellante."Ahí nace mi miedo, porque yo lo volví a meter preso. A dos años de una sentencia que todavía no está firme, tenemos la posibilidad de que todavía salga en libertad", remarcó."Siempre encuentran una forma para quedar en libertad y son tipos sumamente peligrosos", dijo Pérez Roinsinblit, que 2000, cuando tenía 21 años, fue encontrado por las Abuelas de Plaza de Mayo y se enteró que era hijo de desaparecidos.